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Alanyaspor 5- Kayserisor 0
Alanyaspor 5- Kayserisor 0

Alanyaspor 5- Kayserisor 0

Aytemiz Alanyaspor evinde oynadığı Kayserispor maçını 5-0 gibi bit farkla kazandı.

Alanyaspor 5- Kayserisor 0

Aytemiz Alanyaspor evinde oynadığı Kayserispor maçını 5-0 gibi bit farkla kazandı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 20:55
Alanyaspor 5- Kayserisor 0

Alanyaspor 5- Kayserisor 0

    Aytemiz Alanyaspor evinde oynadığı Kayserispor maçını 5-0 gibi bit farkla kazandı.Aytemiz Alanyaspor takımının başındaki ilk maçında Kayserispor karşısında alınan 5-0'lık galibiyet hakkında konuşan Sergen Yalçın, farklı sonuç ile ilgili "Biz de beklemiyorduk" ifadesini kullandı. Sergen Yalçın, iyi bir başlangıç yapmanın önemli olduğuna da değindi.Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında sahasından Kayserisporu 5-0'lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, ”Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Pozisyonlara fazlaca girdik. İnşallah bundan sonraki maçlarda da başarımızı sürdürmeyi başarırız” dedi. Aytemiz Alanyaspor'da ilk maçına çıkan ve 5-0'lık skorla galibiyet alan Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, böylesine farklı galibiyeti kendilerinin de beklemediğini ancak iyi bir başlangıç yapmanın önemli olduğunu söyledi.Sergen Yalçın, ”İyi bir başlangıç oldu bizim için, öncelikle onu söyleyeyim. Başlangıçlar önemlidir. Biz de yaklaşık 10 günden beri takımla çalışıyoruz. Çok büyük ara olmasa da milli maç arasını iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum, özellikle oyunsal anlamda. Bugün müsabaka biraz farklı oldu. Biz de beklemiyorduk. Bugün takım olarak birçok şeyi çok iyi yaptık. Biz genelde çalışmalarımızda hep takımın sahada olmasını istiyoruz. Bir şey yapacaksak takım olarak yapmak istiyoruz. Hücumu da, savunmayı da, baskıyı da hep birlikte yapmak istiyoruz. Bunu oyunculara aşılamaya çalıştık bu 10 günde. Özelikle antrenmanlarımız buna yönelikti. Birlikte oynamaya yönelikti” dedi.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporKayserispor
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