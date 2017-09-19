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Alex belgeselinin galası yapıldı

Brezilya’da gerçekleştirilen özel gösterimde, Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza’nın “Alex Camera 10, Türkiye’den Brezilya’ya” belgeselinin galası düzenlendi.

Alex belgeselinin galası yapıldı

Brezilya’da gerçekleştirilen özel gösterimde, Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza’nın “Alex Camera 10, Türkiye’den Brezilya’ya” belgeselinin galası düzenlendi.

19 Eylül 2017 Salı 13:34
Alex belgeselinin galası yapıldı

SAO PAULO (AA) - Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza'nın ülkesine dönüşünden sahalara vedasına kadar profesyonel hayatını ele alan belgeseli "Alex Camera 10, Türkiye'den Brezilya'ya", düzenlenen özel gösterimde beyaz perdeyle buluştu.

Brezilya'nın Curitiba şehrinde aralarında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico'nun da bulunduğu davetlilerin katıldığı etkinlik öncesi basın mensuplarına konuşan Alex de Souza, "Konuşmak zor. Gerçekten duygusal anlar yaşıyorum." dedi.

Belgeselin, Alex'in kariyeri boyunca yaptığı her şey için bir saygı olduğunu aktaran Zico, "Alex yönetecek kadar şanslı olduğum en iyi oyuncuydu." ifadesini kullandı.

97 dakikalık belgesel, ekimde Türkiye'de gösterime girdikten sonra kasım ayındaki Futbol Filmleri Festivali ile Brezilyalı futbolseverlerle buluşacak.

Muhabir: Ömer Yetkin Acar

Son Güncelleme: 19.09.2017 15:39
Anahtar Kelimeler:
SporFutbolArthur ZicoAlex De Souza BelgeseliAlex De SouzaAlex Camera 10
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