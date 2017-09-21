Alex geriye dönecek mi? 5 yıl sonra Brezilya'dan cevap verdi

Ali Koç'un Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adaylığı sırasında yeni projelerden biri olarak ortaya koyduğu Alex'in teknik adam olarak geri dönmesine cevap Brezilya'dan geldi. Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olarak tarihe adını yazdıran Alex, ayrılmasının üstünden geçen 5 yıla rağmen unutulmadı. Efsane futbolcu, kulüpten neden gönderildiğini hala bilmediğini belirterek Aykut Kocam'a ve yönetime sitemde bulundu.

ALİ KOÇ'UN BAŞKAN ADAYLIĞI

Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olması halinde kulübe döneceği ile ilgili haberler ve ileride Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev alabilme ihtimali hakkında Alex, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir şey var olduğunda onun hakkında düşünebilirim. Şu an böyle bir şey yok. Eğer dedikodular üzerine çalışsaydım, bir milyon şey yapardım. Ali Koç ile 5 yıldır konuşmadık. Son olarak Brezilya'ya gelmek için valizlerimi toplarken görüştük.

Geçen doğum günüm için mesaj attı, ben de teşekkür ettim. Kendisiyle konuşmamız bu kadar. Kulüpte başkanlığa aday olup olmayacağını bilmiyorum. Teknik direktör olmak istiyor muyum? Muhtemelen bir gün olacağım. Ama ne zaman olacağı ile ilgili hiçbir fikrim yok. Kariyerimi sonlandırdığımda tek bir endişem vardı: İyi bir baba olup ailemle yaşamak."

Artık Fenerbahçe camiasında yer almadığını dile getiren Alex şunları söyledi:



"Fenerbahçe 11'ini say desen, sayamam. Çünkü çok uzaktan izliyorum. Örneğin, internetten maç sonuçlarını takip ediyorum. Josef de Souza ile Giuliano de Paula'nın da benim gibi mutlu olmasını istiyorum. Ben stattayken olan o fantastik atmosferin geri dönmesini istiyorum. Çünkü biraz kaybolduğunu biliyorum."



Fenerbahçe'de 3 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Alex, ekim ayında Türkiye'de gösterime girecek "Alex Camera 10, Türkiye'den Brezilya'ya" isimli belgeseli için Fenerbahçe Kulübünden çekim izni alınamadığını altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

AZİZ YILDIRIM CEVAP VERMEDİ

"Şu an kulübü yöneten kişi Aziz Yıldırım ve her şey ondan geçiyor. Fenerbahçe'den ayrılmamın ertesi yılı Türkiye'ye gittim ve kitap için Aziz Yıldırım ile konuşmaya çalıştım ama bana cevap vermedi.

Kitabın yazarı, Başkan ve teknik direktör Aykut Kocaman ile konuşmak için geri döndü ve konuşmak istemediler. 10 gün sonra Fenerbahçe'den ayrılmamın üzerinden 5 yıl geçmiş olacak. Şu anki duruma neden geldiğimizi hala anlamıyorum."

FENERBAHÇE'DE KİMSEYE SIKINTI VERMEDİM

Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca kimseye asla sıkıntı vermediğini, sadece çalıştığını ve kendi üzerime düşeni yaptığını ifade eden Alex şöyle konuştu:

"Tabii ki problemler, tartışmalar vardı. Bir yerde çalıştığınız zaman böyle şeyler olur. Ancak neden bana cevap vermeyip bunların olmasına izin verildiğini gerçekten bilmiyorum. Üzgünüm çünkü kulübü çok seviyorum ve'a çok saygı duyuyorum."



FENERBAHÇE İÇİN ÇOK ŞEY YAPTIM

"Fenerbahçe için çok fazla şey yaptığına inanıyorum. Bu ilişkinin neden bu kadar karmaşık hale geldiğini anlamıyorum ve bu ondan kaynaklanıyor. Bana kalsa kendim, kulüp ve Başkan için de iyi olacak şekilde onunla oturur ve durumu çözmeye çalışırdım."

O HAFTA SONU NE OLDU BİLMİYORUM

Fenerbahçe'den ayrılışının çok ani olduğunu, cumartesi günü maçta oynadığını, pazartesi ise Aykut Kocaman'ın kendisini gönderdiğini ifade eden Alex, "O hafta sonu ne oldu bilmiyorum. Fenerbahçe ile bir sezon daha kontratım, kafamda ise kontratımı yenilemek vardı. Kariyerimi Türkiye'de bitirecek, hayatımı orada sürdürecektim. Benim fikrim buydu" dedi.

AYKUT KOCAMAN SADECE BİR OYUNCUYU DEĞİL BİR AİLEYİ GÖNDERDİ

Alex, Fenerbahçe'den ayrılık süreci ile ilgili olarak şunları ifade etti:



"Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi. Yalnızca bir oyuncuyu göndermedi, bir aileyi gönderdi. Eşim ile oturup 'Şimdi nasıl işin içinden çıkacağız?' diye konuştuk. Çünkü beni gönderdiğinde artık daha fazla futbol oynamak istemiyordum.

İyi oynuyordum ve o beni gönderdi. Ben sorun çıkarmadım ama o beni bir sorun haline getirdi. Curitiba'ya dönüp hayatımı düzene sokmam bir buçuk iki yılımı aldı. İnsanlar Alex'i görüyor ama Alex'in arkasında bir kadın ve büyümekte olan 3 çocuk vardı. Aykut Kocaman kariyerimi durma noktasına getirdi."

BENİ GÖNDERMEK AYKUT KOCAMAN'IN KARARI

Fenerbahçe'den gönderilmesinin sebebini, muhtemelen öğrenemeyeceğini belirten Alex şöyle konuştu:

"Beni göndermek Aykut Kocaman'ın sabah verdiği bir karardı ve aynı gün öğleden sonra da Aziz Yıldırım tarafından imzalanınca sözleşmem iptal edildi. Açıkça görülüyor ki, teknik direktörle ilişkimde sorunlar yaşadım. Fakat inanıyorum ki başka bir şekilde çözebilirdik."

FENERBAHÇE'Yİ SEVİYORUM

Her şeyin geride kaldığını ve artık futbol oynamadığını vurgulayan Alex, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'yi seviyorum. Eğer Aziz Yıldırım beni ararsa, e-posta atarsa, benimle konuşur ve dönmemi isterse, Türkiye'ye gider ve onunla iyi bir şekilde oturur, konuşurum. Aykut Kocaman'ın kendisi ile de iyi bir şekilde otururum.

BENİM ONLARLA SORUNUM YOK

Fenerbahçe tutkum çok büyük ve kulübe saygım aynen duruyor, Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'a olduğu gibi. İnsanlar 'Onlarla sorunun mu vardı?' diye soruyorlar. Benim yok. Onların benimle sorunu vardı. Fenerbahçe ile geçmişim, sadece sevinç getiriyor. Hiçbir üzüntü getirmiyor."