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Alex'ten duygu dolu anlar

 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex katıldığı panelde duygu dolu anlar yaşadı.

Alex'ten duygu dolu anlar

 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex katıldığı panelde duygu dolu anlar yaşadı.

16 Mart 2018 Cuma 09:45
Alex'ten duygu dolu anlar

Alex'ten duygu dolu anlar

   Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex katıldığı panelde duygu dolu anlar yaşadı.2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması altında büyük başarılar yaşayan ve kısa sürede adını Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcuları arasına yazdıran Alex De Souza, 1907 Fenerbahçe derneği sohbet toplantısına konuşmacı olarak katıldı.

   1907’li Saatler etkinlikleri kapsamında düzenlenen sohbet toplantılarının mart ayı konuğu Alex De Souza oldu. Brezilyalı yıldızın futbol kariyeri boyunca attığı goller ve istatistiklerinden oluşan bir video gösteriminin de yapıldığı toplantıya üyeler yoğun ilgi gösterdi.Samet Güzel’in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda dernek üyeleri Alex hakkında merak ettikleri soruları sorarken yıldız futbolcu ile fotoğraf çektirme ve formalarını imzalatma şansı da buldu. Kendisine duyulan ilgi karşısında oldukça duygulanan Alex gözyaşlarını tutamadı.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAlex De Souza
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