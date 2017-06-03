Ali Koç Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü 2017 yııı olağan mali genel kurul toplantısında söz alan iş adamı Ali Koç önümüzdeki sene yapılacak olağan Genel kurul'da Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen açıkladı.Konuşmasında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na başta Obradoviç olmak üzere tüm oyunculara ve emeği geçen herkese teşekkür eden Koç,"Aynı başarıyı maalesef futbolda gösteremedik.Uzun zaman sonra Fenerbahçe iç saha avantajını yitirdi.Trübünler boş kaldı.Tribünlerin boş kalmasının bir sebebinin de yönetim ve taraftar arasındaki iletişimsiz olduğu kanaatindeyim.Önümüzdeki sene sn.başkan ve ekibi gereken neyse en iyisini yapacağına tüm kalbimle inanıyoru.Geçen seneki genel kurulda yaptığım açıklamada Fenerbahçe için gerekirse elimi taşın altına koyacağımı söylemiştim.Şimdi bugün yine aynı düşünce içersindeyim.Önümüzdeki sene genel kurulda başkanlığa adayım." dedi.Fenerbahçe spor kulübü 2017 yılı olağan mali genel kurul toplantısı yapıldı.Mali genel kurulda söz alan başkan şunları söyledi: