Ali Koç Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü 2017 yııı olağan mali genel kurul toplantısında söz alan iş adamı Ali Koç önümüzdeki sene yapılacak olağan Genel kurul'da Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen açıkladı.Konuşmasında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na başta Obradoviç olmak üzere tüm oyunculara ve emeği geçen herkese teşekkür eden Koç,"Aynı başarıyı maalesef futbolda gösteremedik.Uzun zaman sonra Fenerbahçe iç saha avantajını yitirdi.Trübünler boş kaldı.Tribünlerin boş kalmasının bir sebebinin de yönetim ve taraftar arasındaki iletişimsiz olduğu kanaatindeyim.Önümüzdeki sene sn.başkan ve ekibi gereken neyse en iyisini yapacağına tüm kalbimle inanıyoru.Geçen seneki genel kurulda yaptığım açıklamada Fenerbahçe için gerekirse elimi taşın altına koyacağımı söylemiştim.Şimdi bugün yine aynı düşünce içersindeyim.Önümüzdeki sene genel kurulda başkanlığa adayım." dedi.
Aziz Yıldırım "Ölene kadar Murat Ülker ve ailesine teşekkür edeceğim.
Fenerbahçe spor kulübü 2017 yılı olağan mali genel kurul toplantısı yapıldı.Mali genel kurulda söz alan başkan şunları söyledi:
“Basketbolda dünyada iki büyük organizasyon var. Biri NBA biri de Euroleague. Ve Euroleague’in kuruluş amacından biri Avrupa’da NBA’e benzer bir organizasyon yapmaktır. Futboldaki Şampiyonlar Ligi’nin değeri neyse basketbolda da Euroleague’in değeri budur. Fenerbahçe Basketbol Takımı da bu kupayı almıştır. Yılar önce bunu hayal edemezdik ama bu hayali gerçekleştirdik.Bize bu statı hiçbir şey beklemeden yapan Murat Ülker'e teşekkür ederim.Ölene kadar Murat Ülker ve ailesine teşekkür edeceğim.
Geçmişte bir söz söyledim. Galatasaray UEFA Kupası’nı alınca “Tesadüf olmuştur” diye. Benim söylemek istediğim bunun devamlılığının olmasıdır. Fenerbahçe’nin bu kupayı kazanırken yaptıkları onu buraya getirdi. Sistem nedir; ekonomik şartlardır. Fenerbahçe’nin kazandığı kupa sonrasında bütçesi 30 milyon euro’dur.
Önce Madrid’de sonra Berlin’de sonra da İstanbul’daki Final Four sonunda Fenerbahçe şampiyon oldu. Devamlılık vardır, devamlılık devam edecektir. CSKA bütçesini 42 milyon euro yaptı bütçesini. Biz her sene bu bütçeyi sağlayacak hale gelirsek bu başarı camianın gücüyle devam edecektir.
Daha ünce Ülker ile yaptığımız anlaşmanın aynısını şimdi Doğuş grubu ile yapıyoruz. Fenerbahçe Doğuş basketbolda beraber hareket edecekler. Bütçenin yarıya yakınını onlar karşılayacak. Kalanını da Fenerbahçe karşılayacaktır. Bu anlaşma 3 yıllıktır. Ayrıca Ferit bey yelken şubesinin sponsorluğunu da almıştır.
Fenerbahçe şampiyon olunca bazı insanlarda çene başladı. Özellikle basında. Çok mutsuz olanlar var, bizim Fenerlilerde de var. Ama üzülmesinler Fenerbahçe basketbolda bunu devam ettirecektir.Futbol takımı başarısız oldu. Ben ve yöneticilerimiz suçlu. Ama basın hiç teknik heyeti suçlamaz. Benim 1 tane arabam var. Bizim aldığımız futbolcunun yatı var arabası var. Sistem yanlış. Bir yerde yanlış var. Oyuncunun biri para alıyor gidiyor parasını organizatöre kaptırıyor sahada iş yapmıyor. Ben bunu UEFA başkanına da söyledim.
2009’da FETÖ’nün operasyonlarıyla Fenerbahçe şampiyon olamadı. Yakın zamanda ortaya çıkacak. Yargıtay kararından sonra belgelerle daha rahat anlatacağız. 2009’da biz ağlarken Trabzon’un bazı oyuncuları televizyona çıkıp “Kardeşimle Amerika’ya gideceğiz” dedi. O gün onlar Bursa’yı şampiyon yaptı bugün ne yapacaklar göreceğiz.
Bayrağı astık bayrağı yakıyorlar. Ya neden yakıyorsunuz bayrağı. Gelin yanına asın. Hani dostluk kardeşlik. Şenol Güneş, Obradovic teknik heyet ve diğer sporcularımızı tebrik etmek için bize mesaj gönderdi. Beşiktaş antetli değil, boş bir kağıtta tebrik mesajı gönderdi. Biz de kendisine Fenerbahçe antetli cevap gönderdim ve teşekkür ettim. Benim tebik ettiğimi söylemiş ancak böyle bir şey yok. Şimdi Beşiktaş’ı şampiyon yaptığı için sayın Şenol Güneş’i tebrik ediyorum.”