Ali Koç'un ilk transferi Damien Comolli

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, sportif direktörlük görevi için Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Comolli'nin 3 yıl boyunca futbol şubesindeki tüm operasyonları yöneteceği ifade edildi.

Fransız futbol adamının aynı zamanda futbolcu izleme, işe alım, altyapı gelişimi ve yönetim kuruluna tavsiye gibi konulardan da sorumlu olacağı kaydedildi.

Comolli'nin imza töreninin 12 Haziran Salı günü Ülker Stadı'nda yapılacağı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Kendisi, Avrupa'nın çok önemli kulüplerinde görev almış, değerli bir futbol adamı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Comolli ile uzun süredir iletişim halinde olduklarını aktararak, "Kendisi, Avrupa'nın çok önemli kulüplerinde görev almış, değerli bir futbol adamı. Uzun vadeli planlamalarımız çerçevesinde, hayal ettiğimiz Fenerbahçe futbol takımı için bir yola çıktık ve ilk adımlarımızı atmaya başladık. Damien Comolli'ye Fenerbahçe'de başarı, mutluluk ve şampiyonluk dolu yıllar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Comolli: Görevime başlamak için sabırsızlanıyorum

Comolli ise Fenerbahçe ailesine katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Görevime başlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni dönemde, kulübümüzdeki herkes, tüm maçlarda stadımızın taraftarlarımız tarafından doldurulacağını görmek için sabırsızlanıyor. Daha önce bu statta birçok maç izledim, taraftarlarımızın tutkusunu ve yaratacakları atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Comolli'nin kariyeri

Comolli, kariyerinde ülkesinin Monaco ve Saint-Etienne takımları ile İngiliz ekipleri Arsenal, Tottenham ve Liverpool'da çeşitli görevler üstlendi.

Futbola Monaco'da başlayan Comolli, daha sonra aynı takımın altyapısında antrenörlük yaptı. Hukuk fakültesinden 1995'te mezun olan Comolli, aynı yıl teknik direktörlük lisansı da aldı.

Arsenal'de 1996'da gözlemci olarak göreve başlayan Fransız futbol adamı, Londra ekibinde Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi oyuncuların takıma kazandırılmasında katkıda bulundu.

Arsenal'deki 7 yılın ardından bir süre Saint-Etienne'de görev yapan Comolli, 2005'te İngiltere'nin köklü ekiplerinden Tottenham'ın futbol direktörü oldu.

Comolli burada Gareth Bale, Alan Hutton, Kevin Prince Boateng ve Yaounes Kaboul gibi genç yeteneklerin keşfedilerek takıma katılmasında ve Luka Modric, Benoit Assou-Ekotto, Heurelho Gomes, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov ve Roman Pavlyuchenko gibi üst düzey isimlerin transferlerinin gerçekleştirilmesinde rol oynadı.

2008'de Saint-Etienne'e sportif direktör olarak dönen ve bir süre bu kulüpte çalışan Comolli, 2010'da ise bu kez Liverpool'da futbol stratejileri direktörü görevine getirildi. Merseyside temsilcisindeki ilk sezonunda Luis Suarez ve Andy Carroll'ın transferlerini gerçekleştiren Comolli, görevine ertesi yıl sportif direktör unvanıyla devam etti. Comolli, 2011-2012 sezonunda ise Liverpool'un Jordan Henderson, Charlie Adam, Stewart Downing, Doni, Jose Enrique, Sebastian Coates ve Craig Belammy transferlerini gerçekleştirdi.

Comolli ile Liverpool'un yolları Nisan 2012'de ayrıldı. Comolli, bu ayrılık için ailevi sebepleri öne sürdü fakat İngiliz basınında, transfer politikasındaki başarısızlık nedeniyle Fransız futbol adamının görevden alındığı iddia edilmişti.

Muhabir: Emre Doğan