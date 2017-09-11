Allianz, stadyumlarını sekizledi

İSTANBUL (AA) - Allianz, Minnesota United FC'nin yeni stadyumunun isim hakkı için sözleşme imzaladı. Allianz'ın Kuzey Amerika'da sponsorluğunu üstlendiği ilk, dünya genelinde ise 8'inci stadyum olan "Allianz Field", kapılarını 2019'da açacak.

Şirket açıklamasına göre, dünya genelinde birçok spor dalına destek veren Allianz Grubu, ünlü İtalyan Futbol Kulübü Juventus'un Torino'daki stadının isim haklarını almasının ardından Kuzey Amerika'nın ünlü futbol kulübü Minnesota United FC'nin yeni stadyumuna adını vermek için sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kapılarını 2019 yılında açacak olan stadyum, "Allianz Field" adıyla maçlara ev sahipliği yapacak.

İnşaatı, 2019 Major League Soccer (MLS) sezonunun başına kadar tamamlanması planlanan Allianz Field, Allianz'ın dünyanın en dinamik şehirlerinde sponsorluğunu üstlendiği 8'inci stadyum oldu. Allianz Field'in aynı zamanda MLS maçlarına ev sahipliği yapan "en modern" ve "benzersiz" stadyumlardan biri olması hedefleniyor.

Dış yüzeyi yarı saydam PTFE lamine mesh ile kaplanacak stadyumda, Münih'teki Allianz Arena'ya benzer şekilde LED aydınlatma teknolojisi kullanılacak. Bu ışıklandırma özelliğiyle stadyumun farklı etkinliklerde ve aktivitelerde farklı renklere bürünmesi sağlanacak. Modern imkanlar ve ileri teknolojiyle donatılacak stadyum, çevresel etkiyi ve enerji kullanımını azaltacak şekilde özel olarak tasarlanacak.

Allianz Field'ın koltuk kapasitesi ilk yıl toplam 19 bin 400 olacak, kademeli olarak 24 bin 474 koltuğa kadar genişletilebilecek. 4 konaklama kulübü ve 22 locaya sahip olacak stadyumda en uzak koltuk, sahadan 39, en yakını ise 5 metre mesafede olacak. Böylelikle Allianz Field'da taraftarlar ve oyuncular adeta iç içe yer alacak.

- 32 bin metrekare alana kurulacak





Alçak profil stadyumun en yüksek noktası 24 metre, uzunluğu ise 200 metre olacak. Allianz Field, 32 bin metrekare brüt alana kurulacak. FIFA standartlarına uygun olan stadyumda, 110 metre uzunluğunda ve 69 metre genişliğindeki alttan ısıtmalı saha üzerinde doğal çim kullanılacak.

Stadyumda ayrıca, keskin eğimli 2 bin 800 kişilik ayakta taraftar bölümü de bulunacak.

Allianz adını taşıyan stadyumlar, Almanya Münih'te Allianz Arena, Avustralya Sidney'de Allianz Stadium, İngiltere Londra'da Allianz Park, Fransa Nice'ta Allianz Riviera, Brezilya Sao Paulo'da Allianz Parque, Avusturya Viyana'da Allianz Stadion ve İtalya Torino'da Allianz Stadium şeklinde sıralanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz SE Pazar Yönetimi ve Dağıtım Kanalları Başkanı Jean-Marc Pailhol, şunları kaydetti:

"Allianz Field'i dünyadaki stadyumlar ailemize kattığımız için çok mutluyuz. Minnesotalı aileler ve önde gelen iş insanlarından oluşan bir ortaklık tarafından finanse edilen Minnesota United FC'nin yeni stadyumu, doğrudan kamu yardımı almadan yapılan ilk tesis olarak da dikkat çekiyor. Bizim için Kuzey Amerika'da bir ilk olan bu stadyum ortaklığı, futbol tutkumuzu somutlaştırma ve topluma olan bağlılığımızı pekiştirme fırsatı sunuyor."