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27 Mayıs 2017 Cumartesi 23:45

Almanya Federasyon kupası Borussia Dortmund’un oldu

Almanya Federasyon Kupası  finalinde Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Almanya Federasyon kupası Borussia Dortmund'un oldu
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Almanya Federasyon kupası Borussia Dortmund’un oldu
Almanya Federasyon Kupası  finalinde Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Eintracht Frankfurt’u 2-1 yenen Borussia Dortmund, 74. Almanya Federasyon Kupası’nın sahibi oldu.
ilk gol karşılaşmanın 8.ci dakikasında geldi.Maçın  8. dakikasında Dembele, Dortmund’u 1-0 üstünlüğe taşırken, 29. dakikada Eintracht Frankfurt formasıyla golü atan Rebic, maçta eşitliği sağladı. Maçın 67. dakikasında penaltı atışını gole çeviren Aubameyang, Dortmund’u 2-1 öne geçirdi.Karşılaşmada başka gol olmayınca Almanya Federasyon kupasının sahibi Borussia Dortmund’un oldu.
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Borussia DortmundEintracht FrankfurtAlmanya Federasyon Kupası
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