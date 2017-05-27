Almanya Federasyon kupası Borussia Dortmund’un oldu

Almanya Federasyon Kupası finalinde Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Eintracht Frankfurt’u 2-1 yenen Borussia Dortmund, 74. Almanya Federasyon Kupası’nın sahibi oldu.
ilk gol karşılaşmanın 8.ci dakikasında geldi.Maçın 8. dakikasında Dembele, Dortmund’u 1-0 üstünlüğe taşırken, 29. dakikada Eintracht Frankfurt formasıyla golü atan Rebic, maçta eşitliği sağladı. Maçın 67. dakikasında penaltı atışını gole çeviren Aubameyang, Dortmund’u 2-1 öne geçirdi.Karşılaşmada başka gol olmayınca Almanya Federasyon kupasının sahibi Borussia Dortmund’un oldu.
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