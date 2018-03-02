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Alper Potuk'tan özür mesajı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sebebiyle özür mesajı yayımladı.

Alper Potuk'tan özür mesajı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sebebiyle özür mesajı yayımladı.

02 Mart 2018 Cuma 01:08
Alper Potuk'tan özür mesajı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sebebiyle özür mesajı yayımladı.

Alper, Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, "Büyük bir motivasyonla başladığım halde aşırı kazanma hırsımla sakinliğimi koruyamamak kırmızı kart görmeme yol açtı. İkinci yarıda yalnız bıraktığım takım arkadaşlarım olmak üzere bütün Fenerbahçe camiasından özür diliyorum. Önümüzdeki zorlu süreçte bu kutsal forma için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğimden hiç şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş karşısında 44. dakikada ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

Muhabir: Süha Gür

Son Güncelleme: 02.03.2018 05:24
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıSÜPERLİGSporözür MesajıFutbolFenerbahçeAlper Potuk
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