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15 Mayıs 2017 Pazartesi 22:09

Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen bir grup taraftar, siyah-beyazlı ekibi şampiyonluk tezahüratlarıyla karşılarken, futbolcular üzerinde, "Şampiyon Büyük Altay, 1980 ruhu ilelebet yaşasın" yazılı tişörtler giydi.

Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
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Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama


Spor Toto 3. Lig 1. Grup Play-Off finalinde dün Antalya'da, Kocaelispor'u penaltı atışlarıyla 6-5 yenerek 2. Lig'e yükselen Altay'ı, taraftarları İzmir'de coşkuyla karşıladı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen bir grup taraftar, siyah-beyazlı ekibi şampiyonluk tezahüratlarıyla karşılarken, futbolcular üzerinde, "Şampiyon Büyük Altay, 1980 ruhu ilelebet yaşasın" yazılı tişörtler giydi.
Davul eşliğinde oyun havası oynayan İzmir ekibinde İbrahim Akın, taraftara üçlü çektirdi. Takım daha sonra kupayla objektiflere poz verdi. Yaklaşık 50 araçlık konvoyla Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ne giden Altay kafilesi, tesislerde kutlamalarını sürdürdü.


Tesislerde Altaylı taraftarlar şampanya patlatarak Başkan Özgür Ekmekçioğlu'na sevgi gösterisinde bulunup, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaktıkları meşalelerle renkli görünteler oluşturan 300 kadar siyah-beyazlı taraftar, "Büyük Altay" tezahüratlarıyla tesisleri inletti. Havai fişek gösterisinin de gerçekleştiği kutlamada Teknik Direktör Cüneyt Biçer, taraftarlardan bol bol alkış aldı.



İzmir temsilcisi yarın akşam, üstü açık otobüsle şampiyonluk turu atacak. Tesislerden kalkacak otobüsle Alsancak'a gelecek siyah-beyazlı takım, kupa sevincini tekrar taraftarıyla paylaşacak. Kutlamaların Gündoğdu Meydanı'nda yapılması planlanıyor.

 
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