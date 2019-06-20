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Altınordu'dan Trabzonspor'a 'Etik dışı transfer' tepkisi

İzmir'in tarihi spor kulüplerinden Altınordu, Salih ve Atakan'ın Trabzonspor tarafından etik dışı yöntemlerle transfer edildiğini belirterek tepki gösterdi. 

Altınordu'dan Trabzonspor'a 'Etik dışı transfer' tepkisi

İzmir'in tarihi spor kulüplerinden Altınordu, Salih ve Atakan'ın Trabzonspor tarafından etik dışı yöntemlerle transfer edildiğini belirterek tepki gösterdi. 

20 Haziran 2019 Perşembe 17:04
Altınordu'dan Trabzonspor'a 'Etik dışı transfer' tepkisi

Altınordu'dan Trabzonspor'a 'Etik dışı transfer' tepkisi


Altınordu altyapısında yetişen, Ege'nin iki genç yıldızının Trabzonspor'a transferi ortalığı karıştırdı. Altınordu'nun transfer sürecinde yok sayılması kulüp ve taraftarları kızdırdı. 
Altınordu Kulübü, Trabzonspor'la sözleşme imzalayan Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ün "etik dışı" bir şekilde transfer edildiğini bildirdi

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitimlerini sürdüren Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ün Trabzonspor'la sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıllarca emek verip üzerine titrediğimiz iki gencimiz Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz, Trabzonspor tarafından kulübümüze bilgi bile verilmeden etik dışı bir şekilde transfer edildi. Kağıt üzerinde yasal gibi görünen bu hareketin, ne yazık ki toplumun yazılı olmayan ve bizleri ayakta tutan değerlerinin derinden yaralanmasına neden olduğunu belirtmek isteriz. Kulübümüzü yok sayarak yapılan bu davranış, 'Aileler bize gelip çocuklarını Trabzonspor'a vermek istediler' şeklinde açıklanacak kadar basit değildir."

Trabzonspor'un, Türk futbolunun belki de sonunu hazırlayacak çok tehlikeli bir yol açtığının ileri sürüldüğü açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öz kaynak sisteminin dibine dinamit koymuştur. Üzerine basa basa belirtmek isteriz ki, bugünden itibaren, cebine 15-20 milyon TL koyacak bir çılgının, yıllarca emek verilen gençleri birer birer satın alamayacağının garantisini kimse veremez. Bugün biz, evlatlarımızı kaybetmenin tarif edilemez üzüntüsünü yaşıyoruz. Yarın belki aynı sonla Trabzonspor veya bir başkası karşılaşacak. Çocukken 'komşunun bahçesinden meyve çalmak' kadar masum sayılamayacak bu tarz davranışları bırakmalı, çocuklarımıza örnek olacak etik değerlerimizi yeniden hatırlamalı ve Türk futbolunda yeni bir dönemi el birliğiyle başlatmalıyız."

Anahtar Kelimeler:
AltınorduTrabzonsporAltınordu Kulübü
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