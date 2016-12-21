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21 Aralık 2016 Çarşamba 05:26

Amedspor'un kaptanı Şehmuz Özer hayatını kaybetti

Amed Sportif’in golcüsü Şehmuz Özer trafik kazasında hayatını kaybetti.

Amedspor'un kaptanı Şehmuz Özer hayatını kaybetti
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Amedspor'un kaptanı Şehmuz Özer hayatını kaybetti.
Amed Sportif’in golcüsü Şehmuz Özer trafik kazasında hayatını kaybetti.Amedspor’un takım kaptanı 36 yaşındaki Şehmuz Özer Malatya’dan Mardin’e dönerken aracı uçuruma yuvarlandı.Daha geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe’ye gol atan tecrübeli oyuncunun ölüm haberini Amedspor Kulübü resmi facebook sitesinden duyurdu.
 
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Anahtar Kelimeler
AmedsporŞehmuz Özer
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