Amed Sportif’in golcüsü Şehmuz Özer trafik kazasında hayatını kaybetti.Amedspor’un takım kaptanı 36 yaşındaki Şehmuz Özer Malatya’dan Mardin’e dönerken aracı uçuruma yuvarlandı.Daha geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe’ye gol atan tecrübeli oyuncunun ölüm haberini Amedspor Kulübü resmi facebook sitesinden duyurdu.
Amedspor'un kaptanı Şehmuz Özer hayatını kaybetti
Amed Sportif’in golcüsü Şehmuz Özer trafik kazasında hayatını kaybetti.
Amed Sportif’in golcüsü Şehmuz Özer trafik kazasında hayatını kaybetti.Amedspor’un takım kaptanı 36 yaşındaki Şehmuz Özer Malatya’dan Mardin’e dönerken aracı uçuruma yuvarlandı.Daha geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe’ye gol atan tecrübeli oyuncunun ölüm haberini Amedspor Kulübü resmi facebook sitesinden duyurdu.