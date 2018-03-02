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Anadolu Efes 24. maçında 18. yenilgisini aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 77-64 yenildi.

Anadolu Efes 24. maçında 18. yenilgisini aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 77-64 yenildi.

02 Mart 2018 Cuma 01:08
Anadolu Efes 24. maçında 18. yenilgisini aldı

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 77-64 yenildi.

Anadolu Efes, 24. maçında 18. yenilgisini aldı. AX Armani Exchange Olimpia Milan ise 8. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ilk periyodu 17-17 eşitlikle geçilse de soyunma odasına ev sahibi AX Armani Exchange Olimpia Milan 44-29 üstün girdi.

Üçüncü çeyreği 58-45 geride tamamlayan Anadolu Efes, son periyotta da İtalyan ekibi karşısında farkı azaltamadı ve mücadeleden 77-64 mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Anadolu Efes'ten Sonny Weems olurken, ev sahibi ekipte Amath M'Baye 14 sayı üretti.

Muhabir: Serhat Bağbars

Son Güncelleme: 02.03.2018 05:25
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiSporBasketbolAX Armani Exchange Olimpia MilanAnadolu Efes
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