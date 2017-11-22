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Anadolu Efes 6. kez 'dalya' diyecek

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde sezonun 9. haftasında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında 600. sınavına çıkacak.

Anadolu Efes 6. kez 'dalya' diyecek

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde sezonun 9. haftasında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında 600. sınavına çıkacak.

22 Kasım 2017 Çarşamba 15:13
Anadolu Efes 6. kez 'dalya' diyecek

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'le yarın deplasmanda yapacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 600. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 599 maçın 335'ini kazandı, 264'ünde ise salondan yenilgiyle ayrıldı.

Zalgiris deplasmanında Avrupa arenasında 6. kez "dalya" diyecek lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 351 karşılaşmada 178 galibiyet, 173 yenilgi aldı.

Avrupa kupalarındaki başarıları

Anadolu Efes, 38 yıllık Avrupa kupaları serüveninde müzesine bir Avrupa kupası götürdü, bir kez final oynadı, iki kez de Dörtlü Final'de yer alıp, üçüncülüğü elde etti.

Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Korac Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Anadolu Efes, başantrenör Aydın Örs yönetiminde finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Anadolu Efes, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi. İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan temsilcisi Aris'e 50-48 yenilen lacivert-beyazlılar, çok yaklaştığı kupayı kazanamadı.

Lacivert-beyazlılar ayrıca 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

Türk ekibi, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinaikos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.

Avrupa'da kilometre taşları

Eski adıyla Efes Pilsen, son dönemdeki ismiyle Anadolu Efes, Avrupa kupalarında ilk maçına 1979-1980 sezonunda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv deplasmanında çıktı.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da 100. maçında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb, 200. karşılaşmasında İspanya'nın Caja San Fernando, 300. müsabakasında Almanya'nın Alba Berlin, 400. maçında İtalya'nın Armani Jeans Milano takımıyla, 500. sınavında ise Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile mücadele etti. Anadolu Efes, 600. sınavını ise Litvanya'da Zalgiris karşısında verecek.

En farklı galibiyetler

Avrupa kupalarında bugüne kadar 599 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, en farklı skorlu galibiyetini 1989-1990 sezonunda Korac Kupası 1. ön eleme turunda Avusturya'nın Win Wat Wieden takımına karşı aldı.

Sahadan 111-47'lik galibiyet ile ayrılan lacivert-beyazlılar, rakibini 64 sayı fark ile mağlup etmeyi başardı.

Son Güncelleme: 22.11.2017 13:15
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiSporAnadolu Efes
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