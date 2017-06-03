Anadolu Efes 66-Beşiktaş Sompo Japan 65

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan’ı konuk eden Anadolu Efes karşılaşmadan 66-65 galip ayrıldı. Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Anadolu Efes 36-35 önde tamamladı. Bu sonuçla Anadolu Efes seride durumu 1-2’ye getirdi.

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