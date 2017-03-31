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31 Mart 2017 Cuma 07:29

Anadolu Efes 77-Olympiakos 69

 THY Avrupa Ligi'nin 29. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 77-69 mağlup etti.

Anadolu Efes 77-Olympiakos 69
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Anadolu Efes 77-Olympiakos 69
   THY Avrupa Ligi'nin 29. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 77-69 mağlup etti. Play-off'a yükselmeyi geçen hafta garantileyen 6. sıradaki Anadolu Efes, bu sonuçla ligde 17. galibiyetini elde ederken, 3. sıradaki Olympiakos ise 10. mağlubiyetini aldı.  
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Anadolu EfesOlympiakos
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