THY Avrupa Ligi'nin 29. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 77-69 mağlup etti. Play-off'a yükselmeyi geçen hafta garantileyen 6. sıradaki Anadolu Efes, bu sonuçla ligde 17. galibiyetini elde ederken, 3. sıradaki Olympiakos ise 10. mağlubiyetini aldı.
Anadolu Efes 77-Olympiakos 69
THY Avrupa Ligi'nin 29. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 77-69 mağlup etti.
THY Avrupa Ligi'nin 29. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 77-69 mağlup etti. Play-off'a yükselmeyi geçen hafta garantileyen 6. sıradaki Anadolu Efes, bu sonuçla ligde 17. galibiyetini elde ederken, 3. sıradaki Olympiakos ise 10. mağlubiyetini aldı.