Anadolu Efes 90- Maccabi FOX Tel Aviv 77

THY Avrupa Liginin 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Maccabi FOX Tel Aviv'i 90-77 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.THY Avrupa liginin 8. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonunda Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk etti. Anadolu Efes, baştan aşağıya üstün götürdüğü maçı 90-77 kazandı ve bu sezon 6. galibiyetini alarak iyi performansına devam etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar 3'ü üst üste olmak üzere 6. galibiyetini aldı. Maccabi FOX ise 7. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Micic, Beaubois, Anderson, Moerman ve Dunston beşi ile çıkan Anadolu Efes maçın ilk basketini Dunston’ın elinden buldu. Micic’in üçlüğü ile ilk dakikayı Anadolu Efes 5-0 önde geçtikten sonra konuk ekibin sayılarının ardından dördüncü dakika 5-8’lik skor ile geçildi. Dunston ve Micic ile yeniden dengeyi bulan Anadolu Efes, beşinci dakikada 9-8’lik üstünlüğü yakaladı. Simon ve Micic’in sayıları ile sekizinci dakikayı 14-20 önde geçen Anadolu Efes, periyodun son bölümünde Dunston ile iki sayı daha buldu ve ilk 10 dakikayı 16-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Simon ve Larkin ikilisinin sayıları ile başlayan Anadolu Efes, 11. dakikayı 21-17 önde geçti. Bu dakikalarda Pleiss ve Beaubois ile rakip pota altında etkili olan Anadolu Efes Dunston’dan gelen şık smaç ile 15. dakikada fark maçta ilk kez çift hanelere yükseldi: 30-20. Bu bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, Simon, Moerman ve Micic’in sayılarının ardından devrenin son 1:20 dakikasına yine 10 sayı fark ile önde girdi: 38-28. Kalan bölümdeAnadolu Efes skor bulamasa da karşılaşmanın ilk yarısı 38-31 Anadolu Efes lehine sona erdi.



İkinci yarıda Anadolu Efes'in ilk sayısı Dunston ile faul çizgisinde gelirken, Micic’in turnikesi ile 22. dakika 41-33’lük üstünlüğümü ile geçildi. Dunston ile bir isabetli serbest atış daha bulan Anadolu Efes, Simon ve Beaubois’nın üç ayılık basketleri ile 24. dakikada farkı 10 sayıya yükseltti: 48-38. Moerman’ın isabetinin ardından Dunston ile arka arkaya iki smaç basket bulan Anadolu Efes 26. dakikayı 54-43 önde geçti.

Periyodun son iki dakikalık bölümünde Anderson, Motum ve Pleiss ile farklı koruyan Anadolu Efes son çeyreğe 62-53’lük skor ile önde girdi. Final periyoduna Motum’un arka arkaya kaydettiği iki üçlük ile başlayan Anadolu Efes 31. dakikada skor 68-56’ya getirdi ve rakip takımın molası geldi. Mola dönüşünde Pleiss ile iki orta mesafeli isabet bulan Anadolu Efes 32. dakikayı 72-58 önde geçti. Rakip takımın beş sayısına Larkin’in yedi sayısı ile yanıt veren Anadolu Efes, 35. dakikayı 79-63 önde geçti. Moerman ve Pleiss’ın pota altı isabetlerine Larkin de üç sayı çizgisinin gerisinden destek verince maçın son 1:20 dakikasına takımımız 90-75 önde girdi. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes karşılaşmadan 90-77 galip ayrıldı.