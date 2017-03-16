Anadolu Efes 92- Maccabi Fox 87

Euroleague’de geçen hafta Bamberg’e karşı sürpriz bir yenilgi alan Anadolu Efes, Maccabi Fox’u ağırladı. Bamberg yenilgisi ile çeyrek final şansını riske atan Lacivert-Beyazlılar, Maccabi Fox kazanıp ilk sekizdeki yerini sağlamlaştırdı. İlk yarısını 41-42 mağlup kapattığı karşılaşmayı lacivert beyazlılar 92-87 kazanarak 14.cü galibiyetini aldılar.1.Periyod A.Efes 17 Maccabi 172.Periyod A.Efes 24 Maccabi 253.Periyod A.Efes 26 Maccabi 154.Periyod A.Efes 25 Maccabi 30

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