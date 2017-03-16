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16 Mart 2017 Perşembe 20:22

Anadolu Efes 92- Maccabi Fox 87

Euroleague’de geçen hafta Bamberg’e karşı sürpriz bir yenilgi alan Anadolu Efes, Maccabi Fox’u ağırladı.

Anadolu Efes 92- Maccabi Fox 87
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Anadolu Efes 92- Maccabi Fox 87
   Euroleague’de geçen hafta Bamberg’e karşı sürpriz bir yenilgi alan Anadolu Efes, Maccabi Fox’u ağırladı. Bamberg yenilgisi ile çeyrek final şansını riske atan Lacivert-Beyazlılar, Maccabi Fox kazanıp ilk sekizdeki yerini sağlamlaştırdı. İlk yarısını 41-42 mağlup kapattığı karşılaşmayı lacivert beyazlılar 92-87 kazanarak 14.cü galibiyetini aldılar. 

1.Periyod  A.Efes 17 Maccabi 17
2.Periyod A.Efes  24 Maccabi 25
3.Periyod A.Efes  26 Maccabi 15
4.Periyod A.Efes  25 Maccabi 30
 
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Anahtar Kelimeler
Anadolu EfesMaccabi Fox
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