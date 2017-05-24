Anadolu Efes 95 – Galatasaray Odeabank 85

Anadolu Efes seride Galatasaray’a karşı 1-0 öne geçti.Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray Odeabank’ı 95-85 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, 25 Mayıs Perşembe günü Galatasaray Odeabank’ın ev sahipliğinde oynanacak.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen
Anadolu Efes: Granger 20, Can Maxim Mutaf 3, Cedi Osman 19, Brown 17, Dunston 11, Honeycutt 7, Heurtel 10, Thomas 8, Doğuş Balbay
Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 12, McCollum 20, Göksenin Köksal 8, Micov 8, Daye 5, Pleiss 11, Tyus 11, Schilb 8, Ege Arar, Emir Prezldzic 2
1. Periyot: 21-26 (Galatasaray Odeabank lehine)
2. Periyot: 41-41 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 68-63 (Anadolu Efes lehine)
4. Periyot: 95-85 (Anadolu Efes lehine)