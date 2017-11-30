Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 3. galibiyetini aldı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 73-68 mağlup etti.

Anadolu Efes, bu sonuçla 3. galibiyetini alırken, İtalyan rakibi ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 4 dakikası Anadolu Efes'in 7-6 üstünlüğü ile geçildi. Jefferson ile pota altında etkili olan AX Armani Exchange Olimpia Milan, 6. dakikada skoru lehine çevirmeyi başardı (10-9). Savunmada aldığı topların ardından hızlı hücuma çıkan Anadolu Efes, Dragic'in basketleriyle oyunun kontrolünü ele geçirdi ve peş peşe bulduğu sayıların ardından ilk çeyreği 23-16 önde bitirdi.

Rakibinin pota altından sayı üretmesini engellemekte güçlük çeken ev sahibi ekip, İtalyan takımın sert savunmasına rağmen boyalı alandan basket bulmaya devam etti ve 14. dakikayı 28-23 üstünlükle geçti. Bertans'ın dış şutlarıyla farkı indirmeye çalışan AX Armani Exchange Olimpia Milan, Anadolu Efes'in skor üretemediği hücumlar sonrasında yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 18. dakikada 33-26 önde olan lacivert-beyazlılar, son 30 saniyede hücuma çıkarken kaptırdığı topun ardından yediği üç sayılık baskete rağmen devreye 33-30 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte Stimac'ın basketleriyle etkili olan Anadolu Efes, 25. dakikanın ilk saniyelerinde geriye düştü. Peş peşe sayılar bulan AX Armani Exchange Olimpia Milan, Gudaitis'in basketiyle 41-40 öne geçmeyi başardı. Theodore ve Gudaitis ile etkili olan Milano ekibi, ev sahibinin hücumda yaptığı hataların ardından 6-0'lık bir seri yaparak farkı açtı. Ancak, Anadolu Efes kısa sürede yaptığı geri dönüşle 28. dakikada skoru eşitledi (48-48). Lacivert-beyazlı ekip son saniyede bulduğu basketle çeyreği 52-50 üstünlükle tamamladı.

Son çeyreğe Micov'un üçlüğüyle başlayan AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 5-0'lık seriyle cevap veren Anadolu Efes üstünlüğü yeniden ele aldı. Theodore'un faul atışlarından bulduğu basketlerle 33. dakikada 58-57 öne geçen İtalyan ekibi, Anadolu Efes'in dış şutlardan bulduğu basketlere engel olamadı ve ev sahibi 35. dakikaya 62-61 üstünlükle başladı. Son 2 dakikasına 67-67 eşitlikle girilen mücadelede Anadolu Efes, Stimac'ın basketleriyle skoru lehine çevirdi ve karşılaşmadan 73-68 galip ayrıldı.

Muhabir: Hüseyin Eroğul