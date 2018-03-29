Anadolu Efes-Barselona Lassa

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 29. hafta karşılaşmasında 29 Mart 2018, bu akşam İspanya’nın Barcelona Lassa takımını konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:45’te başlayacak ve beIN Sports 4 ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa arenasındaki 620. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 619 karşılaşmada 339 galibiyet ve 280 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 54,8) aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 372. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 371 karşılaşmada 182 galibiyet ve 189 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 49,1) elde etti.

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa, Avrupa kupalarında bugüne kadar 23 kez karşılaşırken, Anadolu Efes sekiz galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta takımımız dört galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 11 karşılaşmada takımımız dört galibiyet ve yedi mağlubiyet elde etti. Turkish Airlines Euroleague’in 28. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan’ın Olympiacos takımına deplasmanda 89-82 mağlup olmuş, Barcelona Lassa ise İspanya’nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımına evinde 86-73 yenilmişti. Euroleague’de 28. haftanın ardından Anadolu Efes altı galibiyet ve 22 mağlubiyet ile 16. sırada, Barcelona Lassa ise dokuz galibiyet ve 19 mağlubiyet ile 15. sırada yer alıyor.