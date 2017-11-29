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Anadolu Efes evinde 'siftah' peşinde

THY Avrupa Ligi'ndeki iki galibiyetini de deplasmanda alan Anadolu Efes, 10. hafta maçında yarın İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı ağırlayacak.

Anadolu Efes evinde 'siftah' peşinde

THY Avrupa Ligi'ndeki iki galibiyetini de deplasmanda alan Anadolu Efes, 10. hafta maçında yarın İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı ağırlayacak.

29 Kasım 2017 Çarşamba 13:42
Anadolu Efes evinde 'siftah' peşinde

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında yarın sahasında İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak.

Geride kalan 9 haftada iki maç kazanan Anadolu Efes, iç sahadaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın ise ligde 3 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunuyor.

Anadolu Efes'in İtalyan temsilcisinden transfer ettiği Krunoslav Simon ile Zoran Dragic, görev almaları halinde yarınki karşılaşmada eski takımlarına karşı forma giyecek.

İstanbul'da galibiyeti yok

AX Armani Exchange Olimpia Milan ile bugüne kadar THY Avrupa Ligi'nde 22 kez karşılaşan Anadolu Efes, rakibine sahasında hiç yenilmedi.

İtalyan temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı 11 mücadeleyi de kazanan lacivert-beyazlılar, deplasmandaki 11 maçta ise 5 kez galibiyete uzandı.

İki ekip arasındaki son 5 maçın üçünde Anadolu Efes, ikisinde de AX Armani Exchange Olimpia Milan salondan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Muhabir: Yunus Kaymaz

Son Güncelleme: 29.11.2017 12:41
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiSporAX Armani Exchange Olimpia MilanAnadolu Efes
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