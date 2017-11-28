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Anadolu Efes farklı kazandı
Anadolu Efes farklı kazandı

Anadolu Efes farklı kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında Muratbey Uşak'ı 97-84 yendi.

Anadolu Efes farklı kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında Muratbey Uşak'ı 97-84 yendi.

28 Kasım 2017 Salı 20:39
Anadolu Efes farklı kazandı

İSTANBUL (AA) - Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 6. galibiyetini alırken, Muratbey Uşak, 7. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Muratbey Uşak, hızlı hücumlarda Mutlu Akpınar, Calloway ve Carmichael'in kaydettiği basketlerle 3. dakikayı 9-2 üstün geçti. Çabuk toparlanan Anadolu Efes, McCollum, Doğuş Balbay ve Simon'un sayılarıyla 8. dakikada öne geçti: 18-16. Çeyreğin kalan bölümünde hücumda etkili olan Uşak temsilcisi, ilk periyodu 26-20 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyodu karşılıklı basketlerle başlarken, Ofoegbu, Miller ve Markota ile isabetler üreten konuk ekip, 15. dakikada 33-29'luk skorla üstünlüğünü devam ettirdi. McCollum ve Birkan Batuk ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan Anadolu Efes, 17. dakikada 40-38 öne geçti. Kalan bölüm karşılıklı sayılarla devam etti ve devre arasına 46-46 eşitlikle girildi.

Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes, Dunston ve McCollum'un sayılarıyla 26. dakikada 57-49'luk üstünlük kurdu. Skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği kalan bölümde lacivert-beyazlılar, McCollum'un serbest atıştan bulduğu isabetle final periyoduna 65-64 önde gitti.

Final periyodunda McCollum'un önderliğinde farkı açan Anadolu Efes, salondan 97-84 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 41 sayı kaydeden McCollum olurken, Muratbey Uşak'ta Şafak Edge'nin 16, Carmichael'in 15 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Doğuş Balbay sakatlandı

Anadolu Efes'in milli oyuncusu Doğuş Balbay sakatlandı.

Kaptan Doğuş Balbay, mücadelenin 8. dakikasında rakip takımın pota altında sırtına aldığı bir darbeyle yerde kaldı.

Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yerden kalkan Doğuş Balbay, kenara geldi ve bir daha oyuna girmedi.

Muhabir: Elif Nur Çolak

Son Güncelleme: 29.11.2017 05:56
Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper LigiSporMuratbey UşakDoğuş BalbayBasketbolAnadolu Efes
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