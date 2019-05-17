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Anadolu Efes finalde

Turkish Airlines EuroLeague Final-Four 2019 ilk maçında Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes ile karşılaştı.

Anadolu Efes finalde

Turkish Airlines EuroLeague Final-Four 2019 ilk maçında Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes ile karşılaştı.

17 Mayıs 2019 Cuma 20:34
Anadolu Efes finalde

Anadolu Efes finalde

   Turkish Airlines EuroLeague Final-Four 2019 ilk maçında Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes ile karşılaştı.Fernando Buesa Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanan karşılaşmayı Anadolu Efes kazanarak finale adını yazdırdı.

   Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçında Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup etti ve tarihinde ilk kez finale yükseldi. Güne damgasını vuran isim lacivert beyazlıların ABD'li oyuncusu Shane Larkin oldu.THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Lacivert beyazlılarda ABD'li gard Shane Larkin oynadığı oyunla galibiyetin mimarı oldu. Yıldız oyuncu 30 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle oynadı. Karşılaşmayı 43 verimlilik puanı ile tamamlayan Larkin, Dörtlü Final rekoru kırdı.

 
Fenerbahçe Beko 20-19 Anadolu Efes | İlk çeyrek sonucu
Fenerbahçe Beko 40-45 Anadolu Efes | İlk yarı sonucu
Fenerbahçe Beko 57-68 Anadolu Efes | Üçüncü çeyrek sonucu

(Sabah)

Son Güncelleme: 17.05.2019 20:48
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOAnadolu EfesTurkish Airlines EuroLeague Final-Four
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