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29 Mayıs 2017 Pazartesi 12:41

Anadolu Efes Genç Takımı Türkiye Şampiyonu

Anadolu Efes Genç (U18) Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Anadolu Efes Genç Takımı Türkiye Şampiyonu
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Anadolu Efes Genç Takımı Türkiye Şampiyonu
Anadolu Efes Genç (U18) Takımı Türkiye Şampiyonu oldu. Bursa’da düzenlenen U18 Erkekler AA Seviye Türkiye Şampiyonası final maçında Bandırma Kırmızı ile karşılaşan Anadolu Efes Genç (U18) Takımı mücadeleden 86-74 galip ayrıldı. Nilüfer Tofaş Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ise 40-40 eşitlik ile sona erdi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes Genç (U18) Takımı Türkiye Şampiyonu oldu. Böylece geçtiğimiz günlerde Türkiye Şampiyonu olan Anadolu Efes Yıldız Takımı ve kadrosunu Anadolu Efes Yıldız B (U15) takımının oluşturduğu Megabasket’in ardından altyapılardaki üçüncü kupayı da altyapı takımları kazanmış oldu.
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Anadolu Efes Genç Takımı
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