Anadolu Efes seride 3-2 öne geçti

Anadolu Efes evinde Fenerbahçe Beko'yu 86-76 yenerek seride 3-2 öne geçti.Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi heyecanı devam etti. Anadolu Efes özellikle ikinci yarıda oyuna hakim oldu ve parkeden konuğu Fenerbahçe Beko karşısında 86-76 galip geldi. Anadolu Efes, 7 maçlık seride durumu 3-2'ye getirdi.

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi heyecanı devam etti. Geride kalan ilk dört maçın ardından seride 2-2’lik eşitlik bulunurken 5. maçta gülen taraf 86-76 ile ev sahibi Anadolu Efes oldu. Saha avantajını elinde bulunduran ve kalan üç maçın ikisini iç sahada oynayacak olan Ataman’ın öğrencileri kazanarak 7 maçlık seride 3-2 öne geçti.

Ev sahibi ekipte Adrien Moerman 26 sayıyla, Dunston ise 19 sayıyla geceye damga vurdu. Fenerbahçe’de ise Sloukas’ın 22 sayılık performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Efes, üçüncü çeyrekte vites yükselterek oyunun hakimiyetini ele almayı başardı ve farkı açtı.

İkinci çeyreğin sonuna doğru farkı eritmeyi başaran Fenerbahçe, ikinci yarıda ise Efes’in Moerman, Simon ve Dunston üzerinden işleyen hücumlarına karşılık veremedi. Seride 6. maç 19 Haziran Ülker Spor Kompleksi’nde oynanacak.

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