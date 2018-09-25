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Fenerbahçe 1- Beşiktaş 1

Andre Ayew: Taraftarımız inanılmazdı

 Fenerbahçe'li futbolcu Ayew Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada taraftarları övdü.

Andre Ayew: Taraftarımız inanılmazdı

 Fenerbahçe'li futbolcu Ayew Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada taraftarları övdü.

25 Eylül 2018 Salı 08:20
Andre Ayew: Taraftarımız inanılmazdı

Andre Ayew: Taraftarımız inanılmazdı

   Fenerbahçe'li futbolcu Ayew Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada taraftarları övdü.Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'nin beraberlik golünü atan Andre Ayew, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ganalı oyuncu, “Bugün takım olarak iyi bir karakter koyduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarımız inanılmazdı. İlk yarıda birçok pozisyon bulduk, ben de buldum ama golü atamadık. Beşiktaş ise Babel ile tek şutta golü attı.  İkinci yarıda birlikte kalmayı, kompakt kalmayı başardık. Savaştık. Kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum tabii ki, puan farkını azaltabilirdik. Buradaki ikinci golümü derbide attım ve mutluyum ama bugün üç puanı çok istiyorduk, hayal kırıklığı yaşıyorum biraz diyebilirim. Yukarı daha fazla yaklaşırdık galibiyetle. Bu maç birlikte savaşmak ve odaklanmak adına çok önemli olacak" diye konuştu.

   Öte yandan maçın yıldızı  Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş maçında gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni topladı.Ayew’in attığı golün de asisti yapan Hasan Ali, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada “Üzgünüz. Çok önemli maçtı. Maçtan önce soyunma odasında ‘Burası Kadıköy burada tarih var’ dedik. ‘Kime karşı oynarsak favori biziz’ dedik. İyi de başladık. Gol pozisyonlarına da girdik ama maalesef bu konuda sıkıntı çekiyoruz. 2-3 tane net pozisyonumuz var. Rakip takım bir tane şutla, 3 kişinin arasından dönüp vurdu, gol oldu. Orada da daha yakın olmamız gerekiyordu” dedi.

   Kendi performansı hakkında da konuşan Hasan Ali, “Çok eleştiri aldım son zamanlarda. Biliyorum istatistik her şey değil ama bazen de çok şey anlatır. Oynadığım maç sayısı belli, yaptığım asist belli. Türkiye ortalaması belli. Bunlara bakmakta fayda var. Elimizdeki kıymeti bilelim. Ben de makine değilim. Elbette ben de yoruluyorum. Sadece bir tek antrenmanla bugün maça çıkabildim. Demek dinlenince bir futbolcu böyle bir performans çıkarabiliyor. İyi mücadele ettik. İlk defa bugün iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Golden sonra orta saha kayboldu. Onlarda kaybedebilirdi, bizde kaybedilirdik. 3 puana yakın taraf bizdik. Gol yolarında sıkıntı çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Andre AyewHasan Ali YıldırımFenerbahçe
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