Ankaragücü 1- Akhisarspor 0

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. hafta mücadelesinde Akhisarspor'u konuk eden Ankaragücü, El Kabir'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Başkent ekibi bu sezon kendi evinde oynadığı bir maçtan ilk kez 3 puanla ayrıldıLefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Akhisarspor’u ağırlayan MKE Ankaragücü, taraftarı önünde 1-0 galip gelmeyi başardı ve bu sezon kendi evinde ilk kez 3 puanla tanıştı.

Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Heurtaux (Dk. 67 Yalçın Ayhan), Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, İlhan Parlak, Mokhtar (Dk. 52 Putsila), El Kabir (Dk. 85 Sedat Akçay)

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 59 Onur Ayık), Caner Osmanpaşa, Dany, Kadir Keleş (Dk. 45 Manu), Eray Ataseven, Sissoko, Barbosa (Dk. 46 Josue), Bilal Kısa, Güray Vural, Regattin

Gol: Dk. 12 El Kabir (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 39 Dany, Dk. 82 Josue, Dk. 88 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 40 Djedje, Dk. 90 Bifouma (MKE Ankaragücü)

Sözcü