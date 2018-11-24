Ankaragücü 1- Beşiktaş 4

Ankaragücü sahasının bozuk olması sebebiyle Kayseri'de oynadığı Beşiktaş maçını 4-1 gibi farklı kaybetti.Kayseri'de Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini net bir skorla mağlup ederek iki maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Karşılaşmada VAR uygulaması, Beşiktaş ve Ankaragücü'nün birer golünü iptal etti.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’nun son günde aldığı karar sonrası Kayseri’de karşılaştığı Ankaragücü’nün 4-1 mağlup etti. Maçın hakemi Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem’e (VAR) giderek önce Beşiktaş’ın Vida ile sonra ise Ankaragücü’nün Bifouma ile bulduğu golleri iptal etti.

Ligde iki haftadır kazanamayan Beşiktaş, yükseliş maçı olarak baktığı Ankaragücü maçına aslında sıkıntılı geldi. Babel, Pepe, Enzo Roco ve Gökhan Töre’nin sakatlıkları nedeniyle oynayamadığı karşılaşmada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, biraz da zorunluluktan sürpriz bir savunma kurgusu sürdü sahaya… Hafif sakatlığı bulunan Gökhen Gönül’ü de riske etmek istemeyen Şenol Güneş, Necip’e sağ bekte görev verirken, Medel’i ise savunmanın ortasına monte etti. Şenol Güneş, iki genç oyuncusu Dorukhan ve Güven’e de kritik maçta forma verdi.

Maç öncesi ısınmaya çıkan Beşiktaş’ta, Şenol Güneş’in keyfini kaçıracak bir gelişme daha yaşandı. Kasığında ağrı hisseden Medel, riske edilmemek için ilk 11’den çıkarıldı ve yedek kulübesine oturtuldu. Medel’in yerine Gökhan Gönül, ilk 11’e monte edildi. Böylece takımın yeni stoperi Necip oldu.

Osmanlı Stadı'ndaki zeminin bozukluğu nedeniyle Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan maçın 17. dakikasında Quaresma, altıpas bölgesine gönderdiği ortasında savunma oyuncuların arasından sıyrılarak yükselen Vida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Maçın hakemi Mete Kalkavan bu pozisyonda VAR'a gitti. Hakem VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.Siyah beyazlılar, bundan 5 dakika sonra aradığı golü buldu. Mustafa Pektemek ile paslaşan ve son olarak ceza yayı içi solunda topla buluşan Ljajic'in sert şutunda topağlarla buluştu. Sırp yıldız böylece Süper Lig'deki ilk golüne imza atmış oldu. Golden sonra Beşiktaş kontrolü tamamen ele aldı ve 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Quaresma'nın topuk pasında sağdan ceza sahasına giren Dorukhan Toköz'ün altıpas içine yerden gönderdiği topa Güven Yalçın istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak arka direğe gitti. Burada topla buluşan Mustafa Pektemek, topu filelere gönderdi.

43. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. MKE Ankaragücü kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken topu rakibinden kapan Dorukhan Tokgöz bekletmeden meşin yuvarlağı Ljajic'e aktardı. Bu oyuncu, savunmanın arkasına koşu yapan Güven Yalçın'a şık bir ara pası gönderdi. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Güven Yalçın, kalecinin üzerinden bu sezonki ikinci golüne imza atarak takımını iyice rahatlattı.

59. dakikada Ankaragücü, Bifouma ile bir gol buldu ama VAR, golden önce Güven'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. Ankaragücü, 86. dakikada El kabir ile tek golünü bulurken, bir dakika sonra Oğuzhan şık bir golle skoru 4-1'e getirdi.

Kalan bölümde kontrolü bırakmayan Beşiktaş, karşılaşmayı 4-1 kazandı ve 5 hafta sonra deplasmanda kazandı. Siyah beyazlılar son olarak Erzurum deplasmanında kazanmıştı. 21 puana yükselen siyah beyazlılar, Galatasaray derbisi öncesinde moral kazanmış oldu. Ankaragücü ise 19 puanda kaldı.