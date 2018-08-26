Ankaragücü Trabzon'u evinde ağırladı: 2 - 2

Spor Toto Süper Lig 3. hafta maçında Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk oldu. Trabzonspor, iki kez öne geçtiği karşılaşmada son dakikalarda yediği golle yıkıldı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı..

Spor Toto Süper Lig'e geri dönen İsmail Kartal yönetimindeki Ankaragücü, Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Trabzonspor, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmada yenişemedi! Gol düellosu şeklinde geçen maçta iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Maçın ilk tehlikeli atağı 17. dakikada Ankaragücü'nden geldi: Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Thibault Moulin kaleye şutunu çekti ancak bu top savunma oyuncularından geri döndü. Dönen topu takip eden Mostapha El Kabir ceza sahası yayının hemen solundan kaleye şutunu çekti ancak bu top yandan dışarı çıktı.

Dakikalar 27'yi gösterdiğinde Trabzonspor'un atağında Hugo Rodallega, Bakary Kone'nin faulüyle yerde kaldı. Kone sarı kartla cezalandırılırken serbest vuruşta topun başına Jose Sosa geçti. Arjantinlinin ortasında topa hareketlenen Yusuf Yazıcı topu arka direğe havalandırdı ve o noktada topla buluşan Filip Novak, yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-0'a getirdi.

Trabzonspor, 30. dakikada bir kez daha gole yaklaştı: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Yazıcı ceza sahası içine ortasını yaptı ancak bu topu araya giren savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Ev sahibi 43. dakikada eşitliği sağladı: Sağ kanatta topla buluşan Erdem Özgenç topu düzeltti ve pasını ceza sahası içindeki Ricardo Faty ile buluşturdu. Faty penaltı noktasının hemen yanından bekletmeden kaleye vuruşunu yaptı ve skoru eşitleyen golü attı.

İlk 45 dakikada başka gol olmadı ve iki takım da soyunma odasına eşitlikle gitti.

Ankaragücü'nde İsmail Kartal ilk oyuncu değişikliğini ikinci yarının başında yaptı. Arif Morkaya oyundan çıkarken yerine Kenan Özer dahil oldu.

Ev sahibi 50. dakikada gole yaklaştı: Sol kanattan yapılan ortaya hareketlenen Youness Mokhtar gelişine vuruşunu yaptı ancak bu topu Onur Kıvrak uzaklaştırdı. Uzaklaştırılan topu kontrol eden Mostapha El Kabir vuruşunu yapıtı ancak bu top savunma oyuncusundan geri döndü.

TRABZON YENİDEN ÖNE GEÇTİ!

Karşılaşmada 80. dakika oynanırken Trabzonspor aradığı golü buldu: Sağ kanattan gelişen atakta Yusuf Yazıcı'nın kısa pasıyla topla buluşan Olcay Şahan bekletmeden ceza sahası içine ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen yanından Hugo Rodallega gelişine şutunu çekti ve şık bir şekilde topu ağlarla buluşturdu. Geçen hafta Sivasspor ağlarını da sarsan yıldız futbolcu, bu haftayı da boş geçmedi.

ANKARAGÜCÜ YİNE YAKALADI!

90+1'inci dakikada Ankaragücü, bordo-mavilileri yıkan golü buldu: Ev sahibi ekip, Youness Mokhtar'ın golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

ANKARAGÜCÜ: 2 - TRABZONSPOR: 2

STAT: Osmanlı

MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Kone, Pinto, Faty, Arif Morkaya (Dk. 46 Kenan Özer), İlhan Parlak (Dk. 84 Kehinde), Moulin, Mokhtar, El Kabir (Dk. 90+2 Heurtaux)

TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa (Dk. 90 Hasan Batuhan Artarslan), Abdülkadir Ömür (Dk. 73 Nwakaeme), Yusuf Yazıcı (Dk. 84 Kucka), Olcay Şahan, Rodallega

GOLLER: Dk. 28 Novak, Dk. 80 Rodallega (Trabzonspor), Dk. 43 Faty, 90+1 Mokhtar (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Dk. 27 Kone, Dk. 87 Moulin (MKE Ankaragücü), Dk. 41 Abdülkadir Ömür, Dk. 90+2 Kucka (Trabzonspor)

İLK YARIDAN DAKİKALAR

17. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Moulin'in vuruşunda, savunmadan seken top El Kabir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı dışından bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

19. dakikadaki Trabzonspor atağında, sağ taraftan ceza alanına giren Yusuf Yazıcı'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Hopf topu kornere çeldi.

28. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı'nın kafayla aşırdığı topa altıpas içinde yine kafayla vuran Novak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

43. dakikada MKE Ankaragücü skora denge getirdi. Erdem Özgenç'in sağ kanattan verdiği pasla penaltı noktası üzerinde uygun durumda topla buluşan Faty, yaptığı düzgün vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

51. dakikada Pinto'nun soldan yaptığı ortada, ceza alanı içinde iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafayla yaptığı vuruşta, savunmaya da çarpan topu kaleci Onur Kıvrak son anda kornere tokatladı.

60. dakikada Trabzonspor ceza alanı dışı sağ çaprazında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda, kaleci Hopf meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

72. dakikada MKE Ankaragücü gole çok yaklaştı. El Kabir'in sol taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Mokhtar'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

80. dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Olcay Şahan'ın sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde boş pozisyonda bulunan Rodallega, yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.

83. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Yusuf Yazıcı'nın şutunda, kaleci Hopf gole izin vermedi.

90+1. dakikada MKE Ankaragücü tekrar eşitliği sağladı. Erdem Özgenç'in ortasında Kehinde'nin kafa vuruşunda kaleci Onur Kıvrak'ın çeldiği top, Mokhtar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-2.

