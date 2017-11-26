Antalyaspor 0-1 Fenerbahçe

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 13. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup etti. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarılacivertlilere galibiyeti getiren golü 45. dakikada Giuliano Victor De Paula kaydetti. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 23 yaparak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 13 puanda kaldı. Fenerbahçe, ligin 14. haftasında Kasımpaşa’yı konuk edecek.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım adına da karşılıklı ataklar vardı. Janssen'in indirdiği toplarla etkili olamaya çalışan Fenerbahçe, en önemli fırsatını ilk yarının son anlarında buldu ve Giuliano ile öne geçti. Brezilyalı yıldız, kendi getirdiği topta Janssen ile verkaça girdi, ardından Diego'yu ekarte ederek güzel bir gole imza attı. Giuliano böylece sarı lacivertlilerin deplasmandaki üst üste 4. golüne imza atmış oldu.2. yarıya ev sahibi çok önemli bir fırsatla başladı, ancak Eto'o'ya Volkan Demirel izin vermedi. Kalan bölümde rakibe fırsat vermeyen Fenerbahçe, mücadeleyi 1-0 kazandı ve üst üste 2. galibiyetiyle puanını 23'e çıkardı, ligde 3. sıraya yükseldi. Antalya ise 13 puanda kaldı.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu