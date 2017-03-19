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19 Mart 2017 Pazar 19:45

Antalyaspor 0-Beşiktaş 0

  Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde lider Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yenildiği en yakın takipçisi Başakşehir'in berabere kaldığı haftada deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

Antalyaspor 0-Beşiktaş 0
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Antalyaspor 0-Beşiktaş 0
    Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde lider Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yenildiği en yakın takipçisi Başakşehir'in berabere kaldığı haftada deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.
   Antalya Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetti.Yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yaptı.
    Kara Kartal, ilk yarı yarı ortaya koyduğu performansta Olympiakos maçının yorgunluğunu henüz üzerinden atamadığını gösterdi. İki takım da çok net fırsatlar yakalayamazken; özellikle son 15 dakikada etkili olmaya çalışan Beşiktaş, daha çok uzaktan çektiği şutlarla rakip kaleyi yokladı.
   İkinci yarısı   golsüz devam eden karşılaşmada, 64.cü dakikada  Aboubakar'ın atılması sonrası Beşiktaş 10 kişiyle mücadele etti.Maçta on kişi kalan Beşiktaş zorlu Antalya deplasmanında 1 puanla ayrılarak puanını 55'e çıkarırken,Antalyaspor'da puanını 39 yaptı.

Antalyaspor: Ferhat, Celutska, Salih, Chico, Sakıb, Zeki, Charles, Danilo, Deniz, Mbilla, Eto'o

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar
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Anahtar Kelimeler
AntalyasporBeşiktaş
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