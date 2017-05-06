Antalyaspor 0-Medipol Başakşehir 1

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 30. haftasında liderlik için iddiasını sürdüren Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir, Antalya deplasmanında boy gösterdi.Beşiktaş karşısında müthiş bir performans sergileyerek 3-1’lik net bir galibiyet alan Başakşehir takımı, aynı başarıyı Antalyaspor karşısında gösteremedi. 87’de oyuna giren Napoleoni, Emre Belözoğlu’nun müthiş pasını 89’da filelere göndererek önemli bir 3 puanı takımının hanesine yazdırdı. Beşiktaş’in Fenerbahçe ile oynayacağı göz önüne alındığında bir fırsat maçı olarak görülen bu müsabakada istediğini alan Başakşehir takımı, lider ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1’e indirdi.Ferhat Kaplan, Celutska (Dk. 70 Chico), Salih Dursun, Diego, Motta, Charles, Sandro (Dk. 87 Zeki Yıldırım), Mbilla (Dk. 60 Yekta Kurtuluş), Deniz Kadah, El Kabir, Eto'oVolkan Babacan, Uğur Uçar, Bekir İrtegün, Epureanu, Attamah, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu, Visca (Dk. 86 Napoleoni), İrfan Can Kahveci (Dk. 69 Holmen), Cengiz Ünder (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Adebayor