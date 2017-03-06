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06 Mart 2017 Pazartesi 21:17

Antalyaspor 2-Galatasaray 3

Spor Süper Lig 23.hafta kapanış maçında aslan uzatmalarda güldü.

Antalyaspor 2-Galatasaray 3
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Antalyaspor 2-Galatasaray 3
    Spor Süper Lig 23.hafta kapanış maçında aslan uzatmalarda güldü.Antalya Arena'da oynanan ve baştan sonra yüksek tempoda oynanan karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Bruma, 36 ve 90+6. dakikada Eren Derdiyok kaydetti. Antalyaspor'un golleri ise 44.dakikada Mbilla ve 53. dakikada Deniz Kadah'dan geldi.
   Antalyaspor - Galatasaray maçının son bölümünde çift sarıdan oyun dışında kalan Bruma, Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.Bu arada Josue’nin Serdar Özkan’a yaptığı faulden sonra kenarda su şişesini tekmeleyen Hırvat çalıştırıcı, dördüncü hakemle de diyaloğa girdi. Maçın hakemi Ali Palabıyık bunun üzerine Tudor’u tribüne gönderdi. Genç çalıştırıcı aynı coşkulu görüntüsünü tribünde de gösterdi.
Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Serdar Özkan, Luıs Francısco Grando, Sakıb Aytaç, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Saso Fornezzı, Deniz Kadah, Macıel Sousa Campos Richard Danılo, Serges Flavıer Mbılla Etame
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Nestor Fernando Muslera, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Armındo Tue Na Bangna, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Lıonel Jules Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Anahtar Kelimeler
GalatasarayAntalyaspor
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