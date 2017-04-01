İlk 4 hedefi doğrultusunda yarışı sonuna kadar kovalayacak olan Antalyaspor, Sergen Yalçın ile ayağa kalkan Kayserispor’u konuk etti

Antalyaspor 2-Kayserispor 1

İlk 4 hedefi doğrultusunda yarışı sonuna kadar kovalayacak olan Antalyaspor, Sergen Yalçın ile ayağa kalkan Kayserispor’u konuk etti.Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Antalyaspor kendi sahasında Kayserispor'u ağırladı. İki takımın da 10 kişi tamamladığı mücadele yi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 90+2'de El Kabir kaydetti.Ferhat Kaplan - Ondrej Celustka - Sakıb Aytaç - Salih Dursun - Chico - Charles Fernando - Danilo Campos - Zeki Yıldırım - Serge Mbilla Etame - Samuel Eto'o - Mostapha El KabirMuammer Yıldırım - Larrys Mabiala - Douglao - Levent Gülen - Deniz Türüç - Erkan Kaş - Güray Vural - Raheem Lawal - Rajko Rotman - Umut Bulut - Silvestre Varela