Spor Toto Süper Lig turgay Şeren Sezonu 34. hafta maçında Antalyaspor ,Gaziantepspor'u 4-1 yendi.Antalyaspor Rıza Çalımbay yönetiminde son hafta maçında Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi. Ligi 5. sırada bitirmeyi garantileyen Antalyaspor, Gaziantepspor'u da 4-1 yendi. Drole'nin 20. dakikada attığı golle Gaziantepspor'un genç yıldızı Serkan Bakan cevap verdi. 43. dakikada Zeki Yıldırım skoru 2-1'e getirdi. 56. dakikada Drole skoru 3-1'e getirdi. Son golü ise Eto'o attı ve mücadele 4-1 tamamlandı.Bu sonuçla Antalyaspor puanını 58 yaparken ligden düşen Gaziantepspor 26 puanda kaldı.
Antalyaspor 4-Gaziantepsor 1
Spor Toto Süper Lig turgay Şeren Sezonu 34. hafta maçında Antalyaspor ,Gaziantepspor'u 4-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig turgay Şeren Sezonu 34. hafta maçında Antalyaspor ,Gaziantepspor'u 4-1 yendi.Antalyaspor Rıza Çalımbay yönetiminde son hafta maçında Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi. Ligi 5. sırada bitirmeyi garantileyen Antalyaspor, Gaziantepspor'u da 4-1 yendi. Drole'nin 20. dakikada attığı golle Gaziantepspor'un genç yıldızı Serkan Bakan cevap verdi. 43. dakikada Zeki Yıldırım skoru 2-1'e getirdi. 56. dakikada Drole skoru 3-1'e getirdi. Son golü ise Eto'o attı ve mücadele 4-1 tamamlandı.Bu sonuçla Antalyaspor puanını 58 yaparken ligden düşen Gaziantepspor 26 puanda kaldı.