﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Haziran 2017 Cuma 22:00

Antalyaspor 4-Gaziantepsor 1

 Spor Toto Süper Lig turgay Şeren Sezonu 34. hafta maçında Antalyaspor ,Gaziantepspor'u 4-1 yendi.

Antalyaspor 4-Gaziantepsor 1
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Antalyaspor 4-Gaziantepsor 1
   Spor Toto Süper Lig turgay Şeren Sezonu 34. hafta maçında Antalyaspor ,Gaziantepspor'u 4-1 yendi.Antalyaspor Rıza Çalımbay yönetiminde son hafta maçında Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi. Ligi 5. sırada bitirmeyi garantileyen Antalyaspor, Gaziantepspor'u da 4-1 yendi. Drole'nin 20. dakikada attığı golle Gaziantepspor'un genç yıldızı Serkan Bakan cevap verdi. 43. dakikada Zeki Yıldırım skoru 2-1'e getirdi. 56. dakikada Drole skoru 3-1'e getirdi. Son golü ise Eto'o attı ve mücadele 4-1 tamamlandı.Bu sonuçla Antalyaspor puanını 58 yaparken ligden düşen Gaziantepspor 26 puanda kaldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
GaziantepsorAntalyaspor
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aykut Kocaman Konyaspor'u bıraktı Aykut Kocaman Konyaspor'u bıraktı
Darüşşafaka Doğuş 74 - Fenerbahçe 90 Darüşşafaka Doğuş 74 - Fenerbahçe 90
Aziz Yıldırım'ın cezası kaldırıldı Aziz Yıldırım'ın cezası kaldırıldı
Akhisar Belediyespor 2-Karabükspor 3 Akhisar Belediyespor 2-Karabükspor 3
Gençlerbirliği 1-Kasımpaşa 0 Gençlerbirliği 1-Kasımpaşa 0
Ospina Fenerbahçe'de Ospina Fenerbahçe'de
Yukarı Çık

Aykut Kocaman Konyaspor'u bıraktı
Atiker Konyaspor Teknik direktörü Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'a gelecek sezon...

Haberi Oku