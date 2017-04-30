Antalyaspor, Adana'yı deplasmanda devirdi 5-2

: 5 Ocak Fatih Terim: Alper Ulusoy (xx), Volkan Narınç (xx), İlker Takpak (xx):İtandje (x)- Digao (x), Viera (x), Didi (x), Diniz (x)(Dk.46 Cem x), Tevfik (x), Bekir (x)(Dk.76 Ahmet Bahcıvan) Vinicius (xx), Roni (xx), Samican (xx), Magaye (xx) (Dk.75 Ahmet Dereli):Ferhat (xx)- Celuska (xxx), Salih (xx), Angelo (xx)(Dk.63 Sakıp) Motta (xx), Charles (xx), Sandro (xx), Mbilla (xx)(Dk.66 Drole), Deniz (xx),El Kabir (xxx)(Dk.79 Zeki) Eto'o (xxxx): Dk.22 Deniz, Dk.28, 33 ve 56 Eto'o, Dk.76 El Kabir (Antalyaspor) Dk.85 Roni Dk.90 Ahmat Dereli (Adanaspor)Dk.14 Vinicius, Dk.32 Viera Dk.48 Tevfik (Adanaspor) Dk.26 Sandro (Antalyaspor)5'nci dakikada ceza sahasında Magaye'nin pasıyla topla buluşan Roni şutunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat'ta kaldı.9'ncu dakikada ceza sahası gerisinde topla buluşan Eto'o şutunu çekti, top üstten auta çıktı.22'nci dakikada ceza sahası içinde Motta'nın ortasında topla buluşan Deniz kafa vuruşunu yaptı, ve golünü kaydetti:0-1.28'nci dakikada savunmadan gönderilen uzun pasla topla buluşan Eto'o ceza sahası içine girdi, şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.33'ncü dakikada Motta'nın korner atışında topla buluşan Celuska topu Eto'o'ya uzattı. Bekletmeden vuran Eto'o kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu: 0-3.45'nci dakikada Diniz sakatlandı ve tedavi için ambulansla hastahaneye gitti.56'nci dakikada Charles'e attığı pasla geri buluşan Eto'o şutunu çekti, ve golünü kaydetti: 0-4.76'ncı dakikada gelişin Antalyaspor atağında Celuska'nın ortasını iyi takip eden El Kabir şık bir vole ile topu ağlarla buluşturdu: 0-5.85'nci dakikada Ahmet Dereli'nin soldan kaleye ortasına ayak koyan Roni golü kaydetti:1-5.90'ncı dakikada ceza sahası dışından Ahmet Bahçivan'ın sert şutu kaleciden döndü.Pozisyonu iyi takip eden Ahmet Dereli dönen topu kafa ile ağlara gönderdi:2-5.Karşılaşma Antalyaspor karşısında Adanaspor'un yenilgisiyle tamamlandı: 2-5