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Antalyaspor Nasri ile , Malatya'dan tek puanla dönüyor

Süper Lig'in 3. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.

Antalyaspor Nasri ile , Malatya'dan tek puanla dönüyor

Süper Lig'in 3. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 21:56
Antalyaspor Nasri ile , Malatya'dan tek puanla dönüyor

MALATYA (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.

İlk yarı

19. dakikada Nasri'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aydın Karabulut'un şutunda, savunmaya çarpan top kaleci Ertaç Özbir'i yanıltsa da çabuk toparlanan Ertaç çizgi üzerinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada konuk ekip mücadelede öne geçti. Eto'o'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Nasri, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

27. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Eto'o'nun yerden vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

31. dakikada Aytaç Kara'nın pasında topla buluşan Barazite'nin ceza sahası yayı gerisinden şutunda kaleci Boffin, sağına gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

36. dakikada Aytaç Kara'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Cissokho, son çizgide meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kaleci Boffin'i geçen topa Barazite altıpas içinde dokunamayınca takımını mutlak bir golden etti.

37. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında Eren Tozlu'nun sağdan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topa Dia altıpas gerisinde çok sert vurdu, ancak kaleci Boffin üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle engelledi. Pozisyonun devamından Antalyaspor savunması topu kornere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı, Antalyaspor'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada konuk ekip Antalyaspor gole çok yaklaştı. Eto'o'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Maicon'un ortasında altıpas gerisinde kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kalan Nasri'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Eto'o'nun penaltı noktası gerisinden vuruşunda top üstten auta çıktı.

56. dakikada Cissokho'nun sağdan kullandığı kornerde altıpas gerisinde Mina'nın kafayla vurduğu topu kaleci Boffin son anda kornere tokatladı.

66. dakikada Maicon'un pasıyla savunma arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Eto'o'nun ceza sahası yayı gerisinden vuruşunda top üstten auta gitti.

87. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, mücadelede beraberliği yakaladı. Cissokho'nun soldan kullandığı kornerde altıpas içinde yükselen Dening'in kafa vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı. Dönen topu takip eden Boutaib'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Muhabir: Orhan Yoldaş

Son Güncelleme: 26.08.2017 22:15
Anahtar Kelimeler:
AntalyasporEvkur Yeni MalatyasporFutbolSporSüper LiğSÜPERLİG
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