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Antalyaspor, Rıza Çalımbay'a veda ediyor

Süper Lig'te teknik adamlar açısından fırtınalı bir başlangıç oldu. 5. hafta içinde 4. teknik adam takımla yollarını ayırıyor.

Antalyaspor, Rıza Çalımbay'a veda ediyor

Süper Lig'te teknik adamlar açısından fırtınalı bir başlangıç oldu. 5. hafta içinde 4. teknik adam takımla yollarını ayırıyor.

18 Eylül 2017 Pazartesi 19:53
Antalyaspor, Rıza Çalımbay'a veda ediyor

Antalyaspor, Rıza Çalımbay'a veda ediyor

Süper Lig'te teknik adamlar açısından fırtınalı bir başlangıç oldu. 5. hafta içinde 4. teknik adam takımla yollarını ayırıyor.

Süper Lig'in başlamasının üstünden 5 hafta oldu, ilk yaprak dökümü haberi Antalya'dan geldi,

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'a 2-0 yenilen Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollar ayrıldığı iddia edildi. Dün Osmanlıspor teknik direktörü Bülent Uygun da Sivasspor yenilgisi sonrasında istifa etmişti


Bu yaz yaptığı Jeremy Menez, Samir Nasri, William Vainqueur gibi transferlerle büyük ses getiren Antalyaspor, lige iyi başlayamadı... Süper Lig'de oynadığı ilk 5 maçta galibiyet çıkaramayan ve sadece 3 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay'la yolların ayrıldığı öne sürüldü.

Fanatik'te yer alan habere göre ayrılık kararını yarın Rıza Çalımbay'ın basın toplantısında açıklayacağı öğrenildi. Ali Şafak Öztürk yönetimi, Rıza Çalımbay'ın yerine gelebilecek isimler hakkında bir toplantı gerçekleştirecek. Yeni teknik direktörün en kısa zamanda açıklanması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Rıza ÇalımbayAntalyaspor
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