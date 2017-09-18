Antalyaspor, Rıza Çalımbay'a veda ediyor

Süper Lig'te teknik adamlar açısından fırtınalı bir başlangıç oldu. 5. hafta içinde 4. teknik adam takımla yollarını ayırıyor.

Süper Lig'in başlamasının üstünden 5 hafta oldu, ilk yaprak dökümü haberi Antalya'dan geldi,

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'a 2-0 yenilen'da teknik direktör'la yollar ayrıldığı iddia edildi. Dün Osmanlıspor teknik direktörü Bülent Uygun da Sivasspor yenilgisi sonrasında istifa etmişti



Bu yaz yaptığı Jeremy Menez, Samir Nasri, William Vainqueur gibi transferlerle büyük ses getiren Antalyaspor, lige iyi başlayamadı... Süper Lig'de oynadığı ilk 5 maçta galibiyet çıkaramayan ve sadece 3 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay'la yolların ayrıldığı öne sürüldü.

Fanatik'te yer alan habere göre ayrılık kararını yarın Rıza Çalımbay'ın basın toplantısında açıklayacağı öğrenildi. Ali Şafak Öztürk yönetimi, Rıza Çalımbay'ın yerine gelebilecek isimler hakkında bir toplantı gerçekleştirecek. Yeni teknik direktörün en kısa zamanda açıklanması bekleniyor.