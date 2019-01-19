Antalyaspor ve Kayserispor puanları paylaştı

Antalyaspor evinde ağırladığı Kayserispor'la evinde berabere kalarak puanları paylaştılar.Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı.Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kayserispor maça hızlı başlasa da ilk devreden gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da oyun Kayserispor'un üstünlüğü ile geçilirken Antalyaspor maçtaki ilk şutunu 75. dakikada çekebildi. Buna karşın 19 kez kaleyi yoklayan sarı kırmızılılar topu üç direk arasından geçiremeyince maç başladığı gibi sona erdi: 0-0.Bu sonuçla Kayserispor 20 puana yükselirken Antalyaspor puanını 28'e çıkardı.

Antalyaspor: Ruud Boffin, Zeki Yıldırım, Doğukan Sinik (Charles 82'), Chico, Serdar Özkan, Salih Dursun, Aly Cissokho, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Mevlüt Erdinç (Jean Armel Drole 62'), Hakan Özmert

Kayserispor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Kana Biyik, Atila Turan, Şamil Cinaz, Bernard Mensah, Silvestre Varela, Tjaronn Chery (Bilal Başıaçıkoğlu 86'), Deniz Türüç, Umut Bulut (Artem Kravets 66')

Hakem: Özgür Yankaya

Sarı Kartlar: Şamil Cinaz (57')

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