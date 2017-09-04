Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
147.154
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4367
EURO
4.0575
Macaristan, Çekya'yı 85-73 yendi
Macaristan, Çekya'yı 85-73 yendi
Göksel Gümüşdağ: VAR, hayata geçmesi gereken bir devrimdir
Göksel Gümüşdağ: VAR, hayata geçmesi...
Letonya, Büyük Britanya'yı 97-92 yendi
Letonya, Büyük Britanya'yı 97-92 yendi
Ramil Guliyev 'Ayın Atleti' oldu
Ramil Guliyev 'Ayın Atleti' oldu
A Milliler potada Belçika'ya üstün
A Milliler potada Belçika'ya üstün

Ante Cacic: Her maç bizim için önemli

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ante Cacic, "Her maç bizim için önemli. Yarınki üç puan da önemli. Ev sahibi olarak Türkiye kendine daha iyi bir yer bulmak için elinden geleni yapacaktır." dedi.

Ante Cacic: Her maç bizim için önemli

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ante Cacic, "Her maç bizim için önemli. Yarınki üç puan da önemli. Ev sahibi olarak Türkiye kendine daha iyi bir yer bulmak için elinden geleni yapacaktır." dedi.

04 Eylül 2017 Pazartesi 20:59
Ante Cacic: Her maç bizim için önemli

ESKİŞEHİR (AA) - Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ante Cacic, Yeni Eskişehir Stadı'nda futbolcu Ivan Perisic ile düzenlediği basın toplantısında, zorlu 48 saat geçirdiklerini takımda yorgunluğun ortaya çıktığını kaydetti.

Türkiye maçının ilk 11'ine bugünkü antrenmandan sonra karar vereceğini ifade eden Cacic, "Her maç bizim için önemli. Yarınki üç puan da önemli. Ev sahibi olarak Türkiye kendine daha iyi bir yer bulmak için elinden geleni yapacaktır. Biz de kendi pozisyonumuzda kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Cacic, bir gazetecinin "Lucescu, Ukrayna'nın gruptaki en iyi takım olduğunu söyledi. Türkiye'nin Ukrayna maçında hatalar var mıydı?" sorusu üzerine, "Lucescu'nun Ukrayna maçından sonra böyle bir demeç vermesi normal. Biz de grupta birinciyiz. Bunu unutmamak lazım. Ukrayna'nın gollerinin ikisinde de hatalar vardı. Yardımcı hakemin autu görmesi zordu. Ofsayt konusunda da hakları vardır. Bu futbol, hakemler hatalı kararlar verebilir." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "Takımınızın hücum gücünde bir sorun olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Cacic, "Gol atma oranımızı bakıldığında haklısınız. Maç başına ortalama bir gol atıyoruz. Sadece iki gol yedik, duran toplardan. Aslında çok avantaj yaratıyoruz. Bir maçta 7 kez direklere takıldık. Her maçta gol de attık. Maç başına en az bir gol atabilirsek mutlu olurum." diye yanıt verdi.

Muhabir: Deniz Açık

Anahtar Kelimeler:
Ante CacicEskişehirHırvatistanSporTeknik Direktör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu: Yapılan hataların kasıtlı olduğunu düşünüyorum
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu: Yapılan hataların kasıtlı olduğunu düşünüyorum
Vainqueur resmen Antalyaspor'da
Vainqueur resmen Antalyaspor'da
Rusya grupta üçüncü maçını da kazandı
Rusya grupta üçüncü maçını da kazandı
Macaristan, Çekya'yı 85-73 yendi
Macaristan, Çekya'yı 85-73 yendi
Göksel Gümüşdağ: VAR, hayata geçmesi gereken bir devrimdir
Göksel Gümüşdağ: VAR, hayata geçmesi gereken bir devrimdir
Letonya, Büyük Britanya'yı 97-92 yendi
Letonya, Büyük Britanya'yı 97-92 yendi
Ramil Guliyev 'Ayın Atleti' oldu
Ramil Guliyev 'Ayın Atleti' oldu
A Milliler potada Belçika'ya üstün
A Milliler potada Belçika'ya üstün

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim