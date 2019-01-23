Antrenöre terlik aten kadın voleybolculardan özür diledi



İzmir’de Voleybol Gençler Ligi'nde, Rota Koleji ve Karşıyaka arasında oynanan maçta bir oyuncu velisi karşı takım antrenörüne terliğini fırlattı. Olayın ardından ortaya çıkan spor tutkunu kadın, böyle bir sürece nasıl geldiğini kendisinin de anlamadığını belirterek 'Tüm voleybolculardan özür dilerim" dedi..



İzmir'de düzenlenen Voleybol Gençler Ligi'nde Rota Koleji ile Karşıyaka arasında oyanan karşılaşmada gerginlik çıktı. Oyunculardan birinin annesi karşı takımın antrenörüne sinirlendi. Oldukça sinirli olduğu gözlemlenen kadın, tepkisini terlik atarak gösterdi.

İzmir Genç Kızlar Süper Lig Final Grubu'nda Karşıyaka ile 8 Ocak Salı günü oynadıkları müsabakada kendisine terlik fırlatılan Rota Koleji'nin antrenörü Alper Kemal Kaygusuz, "Benim hakeme karşı bir kararım vardı. O da ona tepki göstererek, sahaya terlik atarak tepkisini gösterdi." dedi.

OLAYI NORMAL KARŞILADIK,

Kaygusuz, Karşıyaka ile oynadıkları müsabakada hakemin yanlış olduğunu düşündüğü bir kararına itiraz ettiğini söyledi. Bu sırada arkasındaki tribünden Karşıyakalı sporcuların velilerinden birinin sahaya terlik attığını belirten Kaygusuz, şöyle konuştu:

"Tepkisini öyle göstermek istedi kendisi. Hanımefendinin de çok fazla bir suçu yoktu. Benim hakeme karşı bir kararım vardı. O da ona tepki göstererek, sahaya terlik atarak tepkisini gösterdi. Terliği atanın kadın olduğunu gördüğüm için çok fazla tepki göstermedim. Zaten normal şartlarda da seyirciyi galeyana getirecek veya oradaki ortamı germe çabam yok, olmadı da. Gayet doğal bir şekilde karşıladık. Başantrenörümüz İlker Alkan da yanımdaydı. O da hanımefendinin terliklerini geri verdi."

Kaygusuz, daha sonra veliyle görüşmediğini ancak velinin sporcusuyla görüşme fırsatı bulduğunu aktararak, "Maçın birinde annemi bugün getirmedik, 'Rahat olabilirsin.' dedi. Sporcu çok üzgündü, kızın hiçbir suçu yok, hiçbir velinin suçunu çocuğa biçemeyiz. Karşıyaka camiası veya taraftarıyla da herhangi bir sıkıntımız yok bizim" ifadelerini kullandı.

Rota Koleji olarak altyapılarda başarılı bir sezon geçirdiklerini kaydeden Kaygusuz, "Genel hedefimiz A takıma oyuncu yetiştirmek. İlerleyen süreçte aşağıdan gelen oyuncu sayısını fazlalaştırmak istiyoruz. Sporcuların hem sportif hem eğitim başarılarını bir arada yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.