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Arda Turan, Alaves maçının kadrosunda da yok

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Alaves deplasmanının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Arda Turan, Alaves maçının kadrosunda da yok

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Alaves deplasmanının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

25 Ağustos 2017 Cuma 23:57
Arda Turan, Alaves maçının kadrosunda da yok

İSTANBUL (AA) -
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen Arda Turan, Alaves maçının kadrosunda yer almadı.

Katalan ekibinin teknik direktörü Ernesto Valverde, ligin ikinci haftasında yarın deplasmanda Alaves ile yapacakları maçın 18 kişilik kadrosunda milli futbolcu Arda Turan'a yer vermedi. İspanyol teknik adam, sakatlıkları devam eden Rafinha ve Luis Suarez'in yanı sıra Digne, Marlon, Munir, Douglas ve Vermaelen'i de Barcelona'da bıraktı.

Takımının Real Betis ile ilk haftada oynadığı ve 2-0 kazandığı mücadelede kadroya giren 30 yaşındaki futbolcu, yedek kulübesinde görev beklemişti.

Luis Enrique'nin görevi bırakmasının ardından mayıs ayında Barcelona'nın başına geçen 53 yaşındaki Valverde, Real Madrid ile oynadıkları ve iki maçta da yenildikleri İspanya Süper Kupa mücadelelerinde milli futbolcuyu 18 kişilik kadroda düşünmemişti.

Alaves deplasmanında Barcelona'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Pique, Rakitic, Sergio, Denis Suarez, Iniesta, Messi, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Paco Alcacer, Jordi Alba, Sergi Roberto, Andre Gomes, Aleix Vidal ve Umtiti.

Barcelona Teknik Direktörü Valverde'den Arda yorumu

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, takımdan ayrılmaları gündemde olan Arda Turan, Douglas Perreira dos Santos ve Thomas Vermaelen'le ilgili soruya "Kulübün futbolcuları, bazıları ayrılabilir. Sonunu bekleyeceğiz." yanıtını verdi.

İspanyol teknik adam, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ikinci haftasında deplasmanda Alaves ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Alaves maçının kadrosuna alınmayan Arda, Douglas ve Vermaelen'in takımdan ayrılma ihtimali olduğunu doğrulayan Valverde, "Transfer sezonu kapanıncaya kadar hem gelecek hem de gidecek futbolcular için zamanımız var. Kulübün futbolcuları, bazıları ayrılabilir. Sonunu bekleyeceğiz. Şu anda takımdaki her futbolcu kadroda olamaz. Hepimiz en kısa zamanda takımın son halini almasını istiyoruz." diye konuştu.

Barcelona'nın transferini bugün açıkladığı Ousmane Dembele'nin "ihtiyaç duyulan ve takıma derinlik kazandıracak bir futbolcu" olduğunu kaydeden Valverde, "Bize çok katkısı olacağını umuyoruz. Onun takıma katılacak olmasından dolayı heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Dembele için Katalan ekibinin ödediği 105 milyon avroluk bonservis bedeliyle ilgili soru üzerine Valverde, "Transfer piyasasının nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Son günlerde tüm fiyatlar uçuyor. Öyle gözüküyor ki her kulüp tarihinin en pahalı transferini yapacak çünkü Neymar'a ödenen paradan (222 milyon avro) sonra fiyatlar yükseldi." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Yunus Kaymaz, Şenhan Bolelli

Anahtar Kelimeler:
AlavesArda TuranBarcelonaErnesto ValverdeFutbolİspanya Birinci Futbol LigiSpor
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