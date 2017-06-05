Transfer konusunda en çok adı geçen ve nereye transfer olacağı merakla beklenen Milli futbolcu Arda Turan barcelona'da kaldı.Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, milli futbolcunun 30 Haziran 2020 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi olduğunu belirterek, "Hiçbir yere gitmiyor. Barcelona yönetimi de kendisinden memnun. Hiçbir takımla görüşmemiz olmadı. Haberler kendisini rahatsız ediyor. Hatta Barcelona yönetimi de çıkan haberlerden rahatsız. Sezonun ikinci yarısından bu yana bizi her yere gönderdiler. 2020 yılına kadar Barcelona'dayız" dedi.
Arda Turan Barcelona'da kaldı
Transfer konusunda en çok adı geçen ve nereye transfer olacağı merakla beklenen Milli futbolcu Arda Turan barcelona'da kaldı.
Transfer konusunda en çok adı geçen ve nereye transfer olacağı merakla beklenen Milli futbolcu Arda Turan barcelona'da kaldı.Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, milli futbolcunun 30 Haziran 2020 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi olduğunu belirterek, "Hiçbir yere gitmiyor. Barcelona yönetimi de kendisinden memnun. Hiçbir takımla görüşmemiz olmadı. Haberler kendisini rahatsız ediyor. Hatta Barcelona yönetimi de çıkan haberlerden rahatsız. Sezonun ikinci yarısından bu yana bizi her yere gönderdiler. 2020 yılına kadar Barcelona'dayız" dedi.