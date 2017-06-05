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05 Haziran 2017 Pazartesi 16:38

Arda Turan Barcelona'da kaldı

Transfer konusunda en çok adı geçen ve nereye transfer olacağı merakla beklenen Milli futbolcu Arda Turan barcelona'da kaldı.

Arda Turan Barcelona'da kaldı
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Arda Turan Barcelona'da kaldı
    Transfer konusunda en çok adı geçen ve nereye transfer olacağı merakla beklenen Milli futbolcu Arda Turan barcelona'da kaldı.Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, milli futbolcunun 30 Haziran 2020 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi olduğunu belirterek, "Hiçbir yere gitmiyor. Barcelona yönetimi de kendisinden memnun. Hiçbir takımla görüşmemiz olmadı. Haberler kendisini rahatsız ediyor. Hatta Barcelona yönetimi de çıkan haberlerden rahatsız. Sezonun ikinci yarısından bu yana bizi her yere gönderdiler. 2020 yılına kadar Barcelona'dayız" dedi.
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BarcelonaArda Turan
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