Transfer konusunda en çok adı geçen ve nereye transfer olacağı merakla beklenen Milli futbolcu Arda Turan barcelona'da kaldı.

Transfer konusunda en çok adı geçen ve nereye transfer olacağı merakla beklenen Milli futbolcu Arda Turan barcelona'da kaldı.Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, milli futbolcunun 30 Haziran 2020 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi olduğunu belirterek,dedi.