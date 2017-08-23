Arda Turan'dan Selçuk İnan'a destek

İSTANBUL (AA) - İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen eski Galatasaraylı milli futbolcu Arda Turan, sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Selçuk İnan için destek mesajı yayımladı.

Arda Turan, sosyal medyadaki Instagram hesabından Selçuk İnan'ın yedek kulübesinde üzgün bir şekilde oturduğu fotoğrafı paylaştı.

Basında, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili haberlerin yer aldığı Selçuk'a destek veren Arda, "Bak kardeşim konu ben değilim. Gerçi ben takımı karıştırdım, grupçuluk yaptım, özel hayat, bir de takımı yavaşlatma meselesi var... Basın dedi ya biz de o saygıdan bir şey demedik. Asıl konuya gelelim. Bu fotoğrafta gördüğünüz adamla bu konuları hiç konuşmadım. O, benim gibi değil. Üzülünce susar ama benim hatırladığım, Avrupa'ya geldiğim günden beri bütün mazide bu adam var. Bize gelirken ona nasıl yalvardığımı unuttum bile." ifadelerini kullandı.

Selçuk İnan'ın Galatasaray'ın kazandığı son 10 kupada önemli paya sahip olduğuna değinen Arda Turan, şunları kaydetti:

"Onu sevmeyebilirsin, kötü mü oynadı, evet bence de biraz. Ama kardeşim ne oluyor? Ne olmuş bize... 'Şu dördüncü yıldızı ilk biz takalım' diyen biz değil miydik? Son 10 kupayı bize kim kaldırdı, kimdi mimarlarından biri, ne oldu bizim vefamıza... Biz hep kazanınca mı Galatasaraylıyız? Onu kalbimizden, hayatımızdan, formamızdan atacaksak bile saygıyla yapalım. Hak ettiği bu. Sadece birazcık saygı. 'Sana ne' deme bana. Senin gibi Galatasaray taraftarıyım, hakkım var. Senin bize küfür etmeye hakkın olduğu gibi... Paşa iyi ki varsın, iyi ki kaptanımız oldun. Ben Galatasaray taraftarıyım ve önünde hep saygıyla eğileceğim."

Milli futbolcu, mesajını "Yine kaşındım ama ne yapayım bu benim hissettiğim. Söylemesem ölürüm." şeklinde tamamladı.

Muhabir: Emrah Oktay