Gazeteci Bilal Meşe ile aralarında tatsız olay geçen Arda turan Milli Takım kampından çıkarıldı.Türkiye’nin Kosova ile oynayacağı maç öncesi gazeteci Bilal Meşe’ye uçakta saldırıda bulunan Arda Turan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından kamptan gönderildi.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.