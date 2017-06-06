Gazeteci Bilal Meşe ile aralarında tatsız olay geçen Arda turan Milli Takım kampından çıkarıldı.Türkiye’nin Kosova ile oynayacağı maç öncesi gazeteci Bilal Meşe’ye uçakta saldırıda bulunan Arda Turan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından kamptan gönderildi.
Arda Turan Milli Takım kampından çıkarıldı
Gazeteci Bilal Meşe ile aralarında tatsız olay geçen Arda turan Milli Takım kampından çıkarıldı.
Gazeteci Bilal Meşe ile aralarında tatsız olay geçen Arda turan Milli Takım kampından çıkarıldı.Türkiye’nin Kosova ile oynayacağı maç öncesi gazeteci Bilal Meşe’ye uçakta saldırıda bulunan Arda Turan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından kamptan gönderildi.