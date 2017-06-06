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06 Haziran 2017 Salı 15:28

Arda Turan Milli Takım kampından çıkarıldı

Gazeteci Bilal Meşe ile aralarında tatsız olay geçen Arda turan Milli Takım kampından çıkarıldı.

Arda Turan Milli Takım kampından çıkarıldı
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Arda Turan Milli Takım kampından çıkarıldı
    Gazeteci Bilal Meşe ile aralarında tatsız olay geçen Arda turan Milli Takım kampından çıkarıldı.Türkiye’nin Kosova ile oynayacağı maç öncesi gazeteci Bilal Meşe’ye uçakta saldırıda bulunan Arda Turan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından kamptan gönderildi.


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