Arda Turan takımdan ayrı çalıştı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cuma günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı geçen Arda Turan'ın takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Muhabir: Hilmi Sever