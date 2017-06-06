﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Haziran 2017 Salı 10:50

Arda:Her kim aileme hakaret ederse

 A Milli Takımımızın Makedonya ile yaptığı hazırlık maçından sonra Üsküp-Trieste yolculuğunda milli takım uçağında gergin anlar yaşandı

Arda:Her kim aileme hakaret ederse
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Arda:Her kim aileme hakaret ederse
   A Milli Takımımızın Makedonya ile yaptığı hazırlık maçından sonra Üsküp-Trieste yolculuğunda milli takım uçağında gergin anlar yaşandı. A Milli Takımımız kaptanı Arda Turan ile  gazeteci Bilal Meşe arasında tansiyon arttı. Arda Turan'ın fiziksel olarak saldırıda bulunduğu olay sonrası milli futbolcu Instagram adresinden bir açıklama yaptı.




Uçakta neler yaşanmıştı;
   EURO 2016'da yaşanan prim tartışmalarının yansımaları Makedonya'da takım uçağına yansıdı. Barcelona'da forma giyen Milli Takım kaptanı Arda Turan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'i de hedef alacak nitelikte hakaretlere imza attı.
Arda, "Söyle Bilal Meşe, söyle orada mıydın? Bizle miydin de prim mevzusunu yazdın? Biz kimden para istemişiz? Kimden prim istemişiz? Konuş şimdi konuş. Hadi, onlarda burada! Burada soruyorum. Kim yazdırdı bunları sana. Kim söylüyor sana bunları söyle hadi."
"Bu ülke böyle ülke! Seni bu uçağa alırlar. Alırlar tabii. Seni bu uçağa alanlara da söylüyorum! Duysunlar. Senin gibi şerefsizi bu uçağa alanların a.... k....!"
"Beni de başkaları gibi zannettin. Şimdi konuş bakalım. Ben futbolu bırakırım ama aileme şerefime laf söyletmem. o... ç... Biz kimden para dilenmişiz. Seni bu uçağa alan kim!"
"Futbolu bırakırım ama şerefime, aileme laf söyletmem. Öyle haber yapamazsın! Patronun Demirören. Sen federasyon başkanının gazetesindesin ya! Federasyon başkanı değil mi senin başkanın. Seni uçağa alanın a.... k...."
Arda Turan bu sözleri sarfederken gazeteci Bilal Meşe'nin boğazına sarıldı.Arda, vurmaya da kalkarken araya giren gazeteciler ve futbolcular olayın daha da skandal bir hale gelmesini engelledi.
Arda Turan, uçağın arka bölümüne giderken tüm gazeteci ve basın mensuplarına sinkaflı ifadeler kullandı.
Ve uçakta bu anlar, görüntüler yaşanırken Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 12 sıra arkasında yaşanan arbedeye hiçbir müdahalede bulunmadı.
Hürriyet
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Arda Turan
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye 0-Makedonya 0 Türkiye 0-Makedonya 0
Arda Turan Barcelona'da kaldı Arda Turan Barcelona'da kaldı
Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye imzayı atıyor Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
Chedjou Başakşehir'de Chedjou Başakşehir'de
A Milli Takım Makedonya  karşısında  A Milli Takım Makedonya  karşısında 
Eskişehirspor: 3 - Göztepe: 4 Eskişehirspor: 3 - Göztepe: 4
Yukarı Çık

Türkiye 0-Makedonya 0
  A Milli Takımımız, 11 Haziran'da Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası grup eleme müsabakası...

Haberi Oku