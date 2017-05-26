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26 Mayıs 2017 Cuma 14:32

Arda’yı öfkelendiren yorum

Arda Turan Umre’de çekilen bir resmine yapılan yoruma çok sinirlendi

Arda'yı öfkelendiren yorum
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Arda’yı öfkelendiren yorum
Arda Turan Umre’de çekilen bir resmine yapılan yoruma çok sinirlendi.Arda Turan’ın hayranı, fan sayfasına ünlü futbolcunun Umre’de çekilen fotoğrafını tbt etiketiyle yayınladı. Bu paylaşımı gören bir takipçi, Turan’ın hızlı aşk trafiğini ima ederek “Karı kızla gez, sonra da Umre’ye git. Allah C.C razı mı? Bakın zina yapın demiyor, zinaya yaklaşmayın diyor” yorumunu yaptı.
 

 
Bunu gören Arda Turan, çok öfkelendi ve “Sen Rabbimizi yargılıyorsun. Sen önüne bak. Güzele doğruya sevket… Yanımda mıydın? Allah rahmetini sen nereden bileceksin?” sözleriyle tepkisini gösterdi. Geçen haftalarda sosyal medyada özel hayatıyla gündeme gelen haberler üzerine yıldız futbolcu, dayısı ve Barcelona’da aynı evi paylaştığı erkek arkadaşlarıyla canlı yayın yapmış ve bu sırada eleştirel yorum yapan bir kadın takipçisine “Günahı sevabı Allah’a bırak. Sen çok biliyorsun” diyerek çıkışmıştı.
 
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