Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106521
ALTIN
146.824
DOLAR
3.4916
STERLİN
4.7066
EURO
4.1784
Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne aday
Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne...
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı
Alex belgeselinin galası yapıldı
Alex belgeselinin galası yapıldı
Milli futbolcular Avrupa'nın dört bir yanında
Milli futbolcular Avrupa'nın dört bir...
Beşiktaş, Güneş'le en iyi başlangıcı yaptı
Beşiktaş, Güneş'le en iyi başlangıcı...

At sevgisi hayatını değiştirdi

Nevşehir'deki Kapadokya Atlı Okçuluk Spor Kulübü'nün 14 yaşındaki lise öğrencisi sporcusu Ceren Cazgır'ın at sevgisi hayatını değiştirdi.

At sevgisi hayatını değiştirdi

Nevşehir'deki Kapadokya Atlı Okçuluk Spor Kulübü'nün 14 yaşındaki lise öğrencisi sporcusu Ceren Cazgır'ın at sevgisi hayatını değiştirdi.

19 Eylül 2017 Salı 13:20
At sevgisi hayatını değiştirdi

ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finallerinde gençler kategorisinde mücadele eden 14 yaşındaki lise öğrencisi Ceren Cazgır'ın at sevgisi öğrenim hayatını değiştirdi.

Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen şampiyonanın finallerinde mücadele eden Ceren, dereceye giremese de taşıdığı at sevgisi ve akrobasi takımındaki mücadelesi nedeniyle büyük alkış aldı.

Şampiyonanın ardından AA muhabirine konuşan atlı okçuluk sporcusu Ceren, bu sporu tercih etmesindeki en büyük nedenin at sevgisi olduğunu dile getirerek, "Bu spor eğlenceli ve zevkli. Ailemde ata binen kimse yok. Ben ailemle birlikte bir kafeye oturmaya gitmiştim. Yukarıda at çiftliği vardı. Orada başladım. Bu çiftlikte gördüklerimden etkilendim ve bir saat içinde ata binmeye başladım." ifadelerini kullandı.

At sevgisi öğrenim hayatını değiştirdi

Genç sporcu bu sene girdiği TEOG sınavında İzmir'de iyi bir okul kazanmasına rağmen, öğrenimine atların ve antrenörlerinin bulunduğu Nevşehir'de devam edeceğini söyledi.

Bu sene 9. sınıfta okuyacağını hatırlatan Ceren, "TEOG'da İzmir'den iyi bir okul kazanmama rağmen at sevgim nedeniyle Nevşehir'de kalacağım. Çünkü orada at çiftliği var. Çünkü orada antrenörlerim, sevdiğim insanlar ve atlar var. O yüzden gitmek istemedim." değerlendirmesini yaptı.

Ata binerken bir korku yaşadığını da saklamayan genç sporcu, "At hızlı gittiği zaman korku oluyor. Ters bir şey olur mu diye düşünüyorum. Ata binerken düştüm. Ancak ağır bir sakatlık geçirmedim." dedi.

Yaklaşık 3 yıldır ata bindiğini ve bu sporu yaptığını anlatan Ceren, şöyle devam etti:

"Atlı okçulukta Malatya'da genel klasmanda ikinci, memlükte ikinci, kabakta üçüncü oldum. Göreme'de ise memlükte üçüncü oldum. İleride milli takıma seçilerek Türkiye'yi temsil etmek isterim. İstiklal Marşı'nı okutmak ve Türk bayrağını göndere çektirmek güzel bir duygu. Gurur verici. Sonsuza kadar devam etmek istiyorum, Allah ömrümü alana kadar."

"Akrobasi takımında daha heyecanlıyım"

Sporculuğunun yanı sıra şampiyonalar öncesinde gösteriler yapan akrobasi takımında da yer aldığını belirten Ceren, "Akrobasi takımında daha mutlu ve daha heyecanlıyım. Daha güzel hissediyorum. Daha eğlenceli geliyor. Zor ve korkutucu ama beni mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Yaş grubundaki çocuklara yaptığı sporu tavsiye eden genç sporcu, "Bu iş atı sevmeden olmuyor. 'Toros' benim atım ama her atı seviyorum. Her ata binebiliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Anne Sibel Cazgır: "Ceren nereye giderse ben de onun peşindeyim"

Ceren'in annesi Sibel Cazgır da kızının yaptığı işe saygı duyduğunu belirterek, "Ceren nereye giderse ben de onun peşindeyim." ifadesini kullandı.

Ceren'in bu spora ilgi duymasının enteresan bir şekilde geliştiğini dile getiren Sibel Cazgır, "Ailece bir çiftliğe gittik. Orada atlar, şunlar, bunlar vardı. Önce ahıra girmeye korktu. Sonra kızımı atın üstüne aldılar. Bir saat sonra da ders almasına karar verildi. Aşağı yukarı 2,5 senedir ata biniyor." dedi.

Son Güncelleme: 19.09.2017 15:36
Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne aday
Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne aday
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı
Alex belgeselinin galası yapıldı
Alex belgeselinin galası yapıldı
Milli futbolcular Avrupa'nın dört bir yanında
Milli futbolcular Avrupa'nın dört bir yanında
Beşiktaş, Güneş'le en iyi başlangıcı yaptı
Beşiktaş, Güneş'le en iyi başlangıcı yaptı
Antalyaspor Çalımbay ile yollarını ayırdı
Antalyaspor Çalımbay ile yollarını ayırdı
Filede "2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası" sahibini buluyor
Filede "2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası" sahibini buluyor
Arda Turan iyileşti ama kadroya giremedi
Arda Turan iyileşti ama kadroya giremedi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim