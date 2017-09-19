At sevgisi hayatını değiştirdi

ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finallerinde gençler kategorisinde mücadele eden 14 yaşındaki lise öğrencisi Ceren Cazgır'ın at sevgisi öğrenim hayatını değiştirdi.

Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen şampiyonanın finallerinde mücadele eden Ceren, dereceye giremese de taşıdığı at sevgisi ve akrobasi takımındaki mücadelesi nedeniyle büyük alkış aldı.

Şampiyonanın ardından AA muhabirine konuşan atlı okçuluk sporcusu Ceren, bu sporu tercih etmesindeki en büyük nedenin at sevgisi olduğunu dile getirerek, "Bu spor eğlenceli ve zevkli. Ailemde ata binen kimse yok. Ben ailemle birlikte bir kafeye oturmaya gitmiştim. Yukarıda at çiftliği vardı. Orada başladım. Bu çiftlikte gördüklerimden etkilendim ve bir saat içinde ata binmeye başladım." ifadelerini kullandı.

At sevgisi öğrenim hayatını değiştirdi

Genç sporcu bu sene girdiği TEOG sınavında İzmir'de iyi bir okul kazanmasına rağmen, öğrenimine atların ve antrenörlerinin bulunduğu Nevşehir'de devam edeceğini söyledi.

Bu sene 9. sınıfta okuyacağını hatırlatan Ceren, "TEOG'da İzmir'den iyi bir okul kazanmama rağmen at sevgim nedeniyle Nevşehir'de kalacağım. Çünkü orada at çiftliği var. Çünkü orada antrenörlerim, sevdiğim insanlar ve atlar var. O yüzden gitmek istemedim." değerlendirmesini yaptı.

Ata binerken bir korku yaşadığını da saklamayan genç sporcu, "At hızlı gittiği zaman korku oluyor. Ters bir şey olur mu diye düşünüyorum. Ata binerken düştüm. Ancak ağır bir sakatlık geçirmedim." dedi.

Yaklaşık 3 yıldır ata bindiğini ve bu sporu yaptığını anlatan Ceren, şöyle devam etti:

"Atlı okçulukta Malatya'da genel klasmanda ikinci, memlükte ikinci, kabakta üçüncü oldum. Göreme'de ise memlükte üçüncü oldum. İleride milli takıma seçilerek Türkiye'yi temsil etmek isterim. İstiklal Marşı'nı okutmak ve Türk bayrağını göndere çektirmek güzel bir duygu. Gurur verici. Sonsuza kadar devam etmek istiyorum, Allah ömrümü alana kadar."

"Akrobasi takımında daha heyecanlıyım"

Sporculuğunun yanı sıra şampiyonalar öncesinde gösteriler yapan akrobasi takımında da yer aldığını belirten Ceren, "Akrobasi takımında daha mutlu ve daha heyecanlıyım. Daha güzel hissediyorum. Daha eğlenceli geliyor. Zor ve korkutucu ama beni mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Yaş grubundaki çocuklara yaptığı sporu tavsiye eden genç sporcu, "Bu iş atı sevmeden olmuyor. 'Toros' benim atım ama her atı seviyorum. Her ata binebiliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Anne Sibel Cazgır: "Ceren nereye giderse ben de onun peşindeyim"

Ceren'in annesi Sibel Cazgır da kızının yaptığı işe saygı duyduğunu belirterek, "Ceren nereye giderse ben de onun peşindeyim." ifadesini kullandı.

Ceren'in bu spora ilgi duymasının enteresan bir şekilde geliştiğini dile getiren Sibel Cazgır, "Ailece bir çiftliğe gittik. Orada atlar, şunlar, bunlar vardı. Önce ahıra girmeye korktu. Sonra kızımı atın üstüne aldılar. Bir saat sonra da ders almasına karar verildi. Aşağı yukarı 2,5 senedir ata biniyor." dedi.